PSOE reclama a la Junta "medidas a corto plazo" para los comedores escolares de la provincia de Jaén

JAÉN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha reclamado al delegado territorial de Educación en Jaén, Antonio Sutil, que "dé la cara" e informe "con luz y taquígrafos" de los plazos para restablecer el servicio de comedor escolar para más de 2.600 menores en 51 colegios de la provincia.

"La obligación del señor Sutil, una vez que no ha dimitido ni ha sido cesado por su incompetencia, es reunirse con las familias y con los trabajadores y trabajadoras del servicio de comedor, explicarles el desastre de su gestión en este asunto desde octubre del año pasado y aclararles qué está haciendo para resolver el problema", ha dicho el parlamentario andaluz Jacinto Viedma.

A través de un comunicado ha indicado que la Junta "no puede esconder la cabeza como si esto no fuera con ella", porque aquí "hay un tremendo problema de conciliación para muchísimas familias de 32 municipios de la provincia y una gran incertidumbre para más de 150 trabajadores del servicio".

Para el dirigente socialista, ni Sutil, ni Imbroda, ni Moreno "pueden seguir de perfil" y "tienen que dar soluciones y tienen que poner un calendario encima de la mesa con medidas efectivas a corto plazo para que estas familias puedan volver a contar cuanto antes con el servicio de comedor". En este sentido, ha añadido que los responsables de la Junta "no pueden condenarlas a otros tres meses sin comedor, como hicieron el curso pasado".

Viedma ha advertido de que "ya no valen más excusas, ni tirar pelotas a otros tejados, ni montar aulas de espera que no arreglan nada". Así, ha afirmado que lo que está ocurriendo en la provincia de Jaén es que "llueve sobre mojado" en el "destrozo" que la Junta está llevando a cabo con la educación pública.

"El Gobierno de España le ha dado a la Junta 385 millones de euros para educación y no sabemos en qué se lo van a gastar porque no han contratado a los profesores necesarios, no han habilitado nuevos espacios para hacer desdobles de aulas y por lo tanto no han hecho nada para reducir las ratios", ha dicho el parlamentario andaluz.