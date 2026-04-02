PSOE-A reclama "un plan integral de mejora de las aulas hospitalarias" en la sanidad andaluza

Archivo - Taller de compás y ritmo flamenco en el aula hospitalaria del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A apuesta por "un plan integral de mejora de las aulas hospitalarias y de la atención educativa al alumnado con enfermedad de larga duración en Andalucía, que incluya un diagnóstico detallado de la situación actual, con datos desglosados por provincias, hospitales y etapas educativas, así como las necesidades de recursos humanos y materiales detectadas".

Así se recogía en una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento que el Grupo Socialista presentó antes de que la Cámara autonómica quedara disuelta con la convocatoria, por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo.

Juanma Moreno anunció la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlamento el pasado 23 de marzo, de forma que esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press, no se llegará a debatir en la legislatura andaluza ya concluida, si bien ha salido publicada esta semana en el boletín oficial de la Cámara autonómica.

Con esta iniciativa, y entre otras cuestiones, el PSOE-A quería que el Parlamento instase al Gobierno de la Junta a "elaborar y a aprobar, en el plazo máximo de seis meses", dicho plan integral de mejora de las aulas hospitalarias, así como a "incrementar, con carácter urgente, la dotación de profesorado" en dichas aulas hospitalarias, "asegurando una presencia suficiente de profesionales especializados en pedagogía hospitalaria y atención a la diversidad, y garantizando la cobertura inmediata de vacantes, sustituciones y bajas, de manera que ningún alumno o alumna hospitalizado quede sin atención educativa durante su ingreso".

El PSOE-A quiere también, según se desprendía de esta PNL, que la Junta asegure que "todos los hospitales con servicios pediátricos de la red pública andaluza dispongan de aulas hospitalarias adecuadamente dotadas de espacios, mobiliario, materiales didácticos y recursos tecnológicos --incluyendo dispositivos y conectividad-- que permitan el desarrollo de actividades educativas presenciales y, cuando proceda, virtuales, en coordinación con los centros educativos de origen del alumnado".

MÁS PRESUPUESTO

Asimismo, la iniciativa socialista planteaba que el Gobierno andaluz garantizara que "las mejoras en las aulas hospitalarias se financien mediante un incremento real del presupuesto destinado a la educación pública andaluza, evitando cualquier forma de recorte, privatización o derivación de recursos hacia la enseñanza privada o concertada, en detrimento de la escuela pública y de los servicios educativos dirigidos al alumnado más vulnerable".

El Grupo Socialista subrayaba para justificar la presentación de esta iniciativa que las aulas hospitalarias tienen como finalidad "garantizar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado que, por motivos de salud, debe permanecer ingresado o sometido a tratamientos prolongados, evitando su desconexión del sistema educativo y reduciendo el impacto emocional y social de la enfermedad".

Desde el PSOE-A sostienen que, "en los últimos años", la gestión del Gobierno de Juanma Moreno "ha evidenciado graves déficits en la planificación, dotación y funcionamiento de las aulas hospitalarias en Andalucía", y "las familias llevan tiempo denunciando que sus hijos e hijas, ingresados en hospitales andaluces, no reciben la atención educativa que les corresponde, perdiendo semanas e incluso cursos escolares, con especial gravedad en determinados centros hospitalarios".

Desde el Grupo Socialista enmarcaban esta situación en la "política de recortes, externalizaciones y falta de planificación" que, en su opinión, está desplegando el Gobierno andaluz, que "socava el derecho del alumnado más vulnerable", el de "niños y niñas que, además de afrontar una enfermedad, ven comprometido su futuro educativo".

Finalmente, la iniciativa socialista subraya la defensa "con firmeza", por parte del PSOE-A, del "carácter universal, público y gratuito del sistema educativo andaluz, incluyendo las aulas hospitalarias y la atención educativa domiciliaria como parte consustancial de ese modelo", así como su reivindicación de "una educación pública andaluza que llegue a todos los rincones, también a las habitaciones de hospital, y que sitúe en el centro la dignidad, el bienestar emocional y el progreso académico de cada niño y niña".