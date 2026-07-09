PSOE reclama al portavoz de Vox de Íllora (Granada) que rectifique unas declaraciones "contra el colectivo LGTBI"

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha mostrado su rechazo a las manifestaciones realizadas por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Íllora, Franci Palma Valenzuela, en sus redes sociales "contra el colectivo LGTBI" y le ha pedido que "rectifique".

Los socialistas le acusan de realizar expresiones como que "se buscan voluntarios para impulsar desfiles del orgullo LGTB en Palestina" y Carranza ha calificado de "deleznable" que utilice los derechos de este colectivo para "además señalar a más personas y sembrar división".

"No se puede desacreditar ni ridiculizar a ningún colectivo ni al pueblo de Palestina", ha aseverado. "Está fuera de lugar que este señor utilice un debate internacional para desacreditar al movimiento LGTBI y fomentar la confrontación social. No es aceptable que un representante público contribuya a generar división ni que banalice la lucha por la igualdad y los derechos civiles que tantas personas han protagonizado durante décadas", ha dicho.

Además, Carranza ha recordado que "la defensa de los derechos humanos es universal y ha de servir para denunciar la persecución que sufren las personas LGTBI en cualquier lugar del mundo como para proteger la dignidad y el respeto de quienes forman parte de este colectivo en nuestro país".

Asimismo, el PSOE ha destacado que las numerosas críticas recibidas por el portavoz de Vox evidencian el rechazo social que generan este tipo de "discursos homófobos".

Por su parte, el secretario general de JSA Granada, Jorge Ibáñez, estas declaraciones del concejal de Vox son "una muestra de las consecuencias que tiene la estrategia de blanquear el discurso de la extrema derecha" y ha alertado del impacto de estos discursos entre la juventud.

Es por ello que ha cuestionado si "este es el modelo de sociedad que el presidente andaluz pretende consolidar en Andalucía y en municipios como Íllora tras la entrada en el gobierno de la Junta de Vox".