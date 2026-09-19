El PSOE recrimina la "falta de transparencia" de la Diputación de Granada con las cuentas de Visogsa

El diputado provincial del PSOE de Granada, José María Villegas - PSOE DE GRANADA

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Granada del PSOE, José María Villegas, ha criticado la "falta de transparencia y de rendición de cuentas" del gobierno del PP en la Diputación respecto a la empresa pública de vivienda Visogsa y ha exigido al presidente de la institución, Francisco Rodríguez, "que explique por qué las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 todavía no han sido aprobadas por la Junta General de Accionistas".

En una nota remitida por el PSOE granadino, Villegas ha destacado que las cuentas anuales de Visogsa, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, "debían ser aprobadas por dicho órgano dentro del plazo legal establecido" y ha recriminado que, preguntado el equipo de Gobierno en el pleno de julio por este retraso, su respuesta se limitara "a señalar que no pasa nada porque el incumplimiento no lleva aparejada una sanción".

Al hilo, el socialista ha explicado que un incumplimiento no tenga sanción "no significa que sea aceptable ni que el equipo de gobierno del PP pueda despreocuparse de sus obligaciones", además ha reclamado a Rodríguez "responsabilidad, transparencia y respeto por los procedimientos que afectan a los recursos públicos".

Tras subrayar que Visogsa cuenta con más de 50 millones de euros de activo y un volumen de negocio superior a los 33 millones de euros, el diputado provincial ha preguntado que "si de verdad el PP considera que no es importante que sus cuentas se aprueben y se rindan cuentas de su gestión en tiempo y forma".

En este sentido, ha cuestionado también la explicación ofrecida por la gerencia de Visogsa al PSOE, según la cual "la aprobación definitiva de las cuentas estaría pendiente de la renovación del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Granada para la explotación de un solar contiguo a la sede provincial".

"Si las cuentas fueron formuladas en plazo por el Consejo de Administración, queremos saber por qué no se ha convocado la Junta General para aprobarlas y qué relación tiene la negociación de un convenio sobre un solar con la obligación de rendir cuentas sobre la gestión económica de Visogsa", ha planteado.

Para Villegas, la respuesta del gerente "no despeja las dudas", sino que "nos dice que no existe sanción si las cuentas no se aprueban en plazo, pero la ausencia de sanción no puede convertirse en la coartada del gobierno del PP para incumplir sus obligaciones de transparencia".

Al hilo ha advertido, además, de que esta situación "tiene consecuencias sobre la propia rendición de cuentas de la Diputación de Granada, ya que las cuentas de Visogsa forman parte de la información que debe integrarse en la Cuenta General de la institución provincial".

Asimismo, el socialista ha subrayado que no se refieren a "un trámite menor ni de un papel que pueda quedarse en un cajón", sino de "saber cómo se han gestionado los recursos públicos de una empresa propiedad de la Diputación y, por tanto, de todos los vecinos y vecinas de la provincia".

En esta línea, el diputado provincial ha señalado que la Diputación "debe cumplir también con sus obligaciones respecto a la aprobación de la Cuenta General" y ha reclamado al Gobierno de Rodríguez que "aclare cuanto antes el motivo de los retrasos".

Por ello, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno del PP que "convoque cuanto antes la Junta General de Visogsa, someta las cuentas de 2025 a su aprobación y explique públicamente las razones del retraso, además de garantizar que la Cuenta General de la Diputación pueda tramitarse cumpliendo los plazos establecidos".

El diputado provincial ha manifestado que quieren saber "qué está pasando, por qué no se han aprobado las cuentas y por qué el PP considera que puede retrasar la rendición de cuentas de una empresa pública con más de 50 millones de euros de activo". "Los granadinos son los propietarios de esos recursos y tienen derecho a saber cómo se gestionan", ha concluido Villegas.