PSOE-A registra su enmienda de totalidad al "peor Presupuesto de la historia de Andalucía" pactado por PP-A y Vox

Los diputados del PSOE-A Marta Alonso y Mario Jiménez, en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado este viernes en el Parlamento andaluz la enmienda de totalidad que ha presentado al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2027, que considera como "el peor de la historia de Andalucía", y del que critica que "incorpora toda la agenda de sufrimiento" y "todas las medidas del pacto de la vergüenza" suscrito entre el PP y la "extrema derecha" de Vox para gobernar la Junta.

Así lo ha manifestado el portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento al hilo del registro de dicha enmienda de totalidad a un Presupuesto que, en su opinión, "posiblemente" evidencia "el ejercicio de incapacidad política más grande de la historia de la autonomía" andaluza.

"Nunca nadie con más recursos económicos ha elaborado unas cuentas tan rematadamente malas en términos de eficacia política, de capacidad de cumplir a los intereses de la ciudadanía y de incapacidad de dar una respuesta a las necesidades que tiene Andalucía en términos económicos y sociales", ha aseverado en esa línea Mario Jiménez.

El portavoz socialista ha manifestado que son "unas cuentas falsas, impostadas, que forman parte de la propaganda sistemática con la que se conduce el Gobierno" de Juanma Moreno, así como "unas cuentas radicales, porque han incorporado de lleno todo el programa de sufrimiento, de violencia en términos de tratamiento de las personas que más necesitan del auxilio de las administraciones públicas, de la extrema derecha".

Mario Jiménez ha advertido también que son "unas cuentas negacionistas, porque Vox ha impuesto el negacionismo en materias tan sensibles como la lucha contra la violencia de género o el cambio climático, despreciando absolutamente los desastres que acabamos de vivir en Andalucía" en forma de "gravísimos incendios" o inundaciones, ha agregado.

Además, ha criticado que son unos Presupuestos "privatizadores, porque insisten en esa línea de recortar la financiación de los servicios públicos, detrayendo" de ellos "recursos para llevarlos a una prestación privada en la que los amigos de la derecha y de la extrema derecha son los grandes beneficiarios".

"Estas son unas cuentas que debilitan los servicios públicos y que engordan, que ceban escandalosamente las cuentas de resultado de aquellos que se nutren precisamente de arruinar los servicios públicos", ha denunciado en esa línea el representante del PSOE-A, quien también ha opinado que estas cuentas están elaboradas "sobre unas previsiones económicas que están más allá de lo que los organismos oficiales establecen como un principio prudente de abordaje del crecimiento de la economía" andaluza.

Además, ha indicado que estas cuentas "tienen un agujero negro de más de 600 millones de euros que no se saben en qué se van a gastar", así como que, "desde el punto de vista del cumplimiento de la regla de gastos, son una pura falsedad" y "una falacia que además compromete promete a medio y a largo plazo la sostenibilidad de las cuentas y, por lo tanto, de los servicios públicos".

"REGALOS FISCALES INDECENTES"

En esa línea, ha denunciado que estos Presupuestos propician "una caída en la recaudación" de impuestos como consecuencia de "los regalos fiscales indecentes que Moreno Bonilla viene haciendo desde que es presidente" de la Junta, y que "se han redoblado con la llegada de la extrema derecha al poder", según ha advertido.

Mario Jiménez ha agregado que las de 2027 son "unas cuentas históricas en una sola cosa, en la inyección de recursos del Gobierno de España", ya que "37.000 de los 54.000 millones de euros" a los que asciende el proyecto de Presupuestos "vienen del Gobierno del 'perro' Sánchez, del Gobierno criminal, según los desmanes y los ataques furibundos de la extrema derecha".

"Siete de cada diez euros que están en esos presupuestos vienen del Gobierno de España", ha enfatizado Mario Jiménez, quien también ha criticado que en estas cuentas "cae la inversión en un momento decisivo para conquistar el futuro en términos de infraestructuras sanitarias, educativas, asistenciales", y también "para la red viaria de carreteras de la comunidad autónoma", y "para abordar de una vez el acceso a las competencias en materia ferroviaria".

"CAÍDA" DE LAS INVERSIONES

Del "anexo de inversiones" del Presupuesto se desprende que la "caída" de las mismas "está por encima de los 2.150 millones de euros", según ha abundado Mario Jiménez, para quien el Gobierno de Moreno ha demostrado ser "absolutamente incapaz e inútil en la ejecución de las inversiones".

El diputado socialista también ha criticado que este Presupuesto "no tiene una sola medida para ayudar a las familias andaluzas a abordar el encarecimiento de la vida, de la cesta de la compra y todas las consecuencias negativas que tiene la inflación", así como "no va a permitir construir ni una sola vivienda pública en Andalucía", y "son los presupuestos más privatizadores en materia de educación".

Tras advertir además de que el presupuesto para universidades "no crece", ha denunciado que contempla asimismo "un crecimiento récord de los enchufados y del dinero para pagar cargos públicos", hasta el punto de que aumenta en "cinco millones de euros para 'paguitas', para altos cargos".

De este modo, el representante del Grupo Socialista ha concluido denunciando que este proyecto de Presupuestos "incorpora toda la agenda de sufrimiento, todas las medidas del 'pacto de la vergüenza'" entre el PP y "la extrema derecha, a la que Moreno Bonilla ha abrazado absolutamente complacido de hacerlo, porque detrás" de su "máscara había un pensamiento de extrema derecha que ahora ha encontrado todo el cauce para expresarse", según ha remachado Mario Jiménez para concluir.