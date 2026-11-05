Por Andalucía registra su enmienda de totalidad a los Presupuestos 2027 por "lesivos" y generar "dolor" a los andaluces

El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Por Andalucía ha presentado este jueves su enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 aprobado por el Gobierno de PP-A y Vox al considerar que son "lesivos, generan dolor social e inseguridad a los andaluces".

Así lo ha indicado el diputado de Por Andalucía en la comisión de Hacienda Rafael Sánchez Rufo, en una atención a medios en el Parlamento en la que ha defendido que los andaluces requieren de "un gobierno fuerte, que tenga políticas públicas fuertes, que defienda los sectores productivos y la sanidad pública, la educación pública y la dependencia".

El también representante de Izquierda Unida (IU) ha advertido de que la Junta "pretende hacerles un truco a las familias trabajadoras", ya que "les dice que va a bajar los impuestos y esconde un trato de beneficio para las rentas más altas", según han explicado desde Por Andalucía en una nota.

"Esto no va de prioridad nacional, va de prioridad de clase", ha aseverado Sánchez Rufo, quien también ha criticado que en el proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno de PP-A y Vox "rebajan 14 euros al mes los impuestos a una familia trabajadora, mientras que a aquellos que tienen un patrimonio de diez millones, que hereden por un valor de dos millones, solo les van a rebajar 100.000 euros al año".

De esta manera, según ha señalado el parlamentario de Por Andalucía, "se hace una gran trampa, no se refuerzan los servicios públicos y la gente tendrá que gastarse su dinero en una prueba diagnóstica en un privado para evitar las listas de espera".

Del mismo modo, Sánchez Rufo ha señalado que "los presupuestos no garantizan la financiación de los servicios públicos, no garantizan ni siquiera un 7% del PIB en sanidad, ni siquiera un 5% en educación pública, ni el 2% del PIB en políticas sociales".

En la misma línea, el parlamentario andaluz ha señalado la "bajada del 40% en la partida destinada a la Consejería de Agricultura" mientras a PP y Vox "se le llena la boca hablando sobre la gente del campo, pero en unos momentos tan críticos, con las consecuencias de un cambio climático, con unos precios tirados por los suelos que hace que sus explotaciones no tengan rentabilidad, con unos precios de los combustibles por las nubes, ellos recortan".

Del mismo modo, ha criticado que, en el año en el que los incendios han provocado "grandes estragos" en el entorno natural andaluz --especialmente de Huelva y Almería--, la partida para la gestión forestal y biodiversidad "baja más de un 30%".

"ANDALUCISMO DE PACOTILLA"

El diputado de Por Andalucía ha asegurado que el proyecto de presupuestos para 2027 supone "una impugnación al andalucismo de pacotilla" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "y destiñen el verde del verde y blanco de la bandera de Andalucía".

Sánchez Rufo ha advertido de la "dependencia de estas cuentas de las transferencias de administraciones ajenas a Andalucía", y ha señalado que entre el año 2018 y 2027 los presupuestos crecían "un 57% y las bonificaciones fiscales han crecido un 109%". "Esto ha significado menos capacidad fiscal propia de la Junta de Andalucía, y ha significado una pérdida del peso en el total del presupuesto de lo que aporta la Junta de Andalucía", ha aseverado.

El diputado de Por Andalucía ha hecho referencia también a las críticas de PP y Vox al Gobierno de la nación en materia de financiación. "Dato mata a relato", ha sentenciado Sánchez Rufo, quien en esa línea ha apuntado que, desde que Moreno fue elegido por primera vez presidente de la Junta tras las elecciones de 2018, hasta ahora, mientras "los ingresos de la propia Junta de Andalucía han crecido de un 18% y las transferencias del Estado han crecido un 77,93%".

AUSENCIA DE EJECUCIÓN

De igual modo, el representante de Por Andalucía se ha preguntado "cómo se le explica a una pareja de jóvenes andaluces que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda que estos señores del Gobierno andaluz, a 31 de agosto de 2026, han dejado sin ejecutar 870 millones de euros".

En la misma línea, se ha referido a la partida de políticas activas de empleo en el que "han dejado sin ejecutar 223 millones de euros", y ha comentado que "esto es para que se le abran las carnes a la gente que lo está pasando mal en esta tierra".