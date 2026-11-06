PSOE reivindica sus listas como "la mejor candidatura" para defender las infraestructuras de la provincia de Jaén

Juan Latorre en su encuentro con los integrantes de la candidatura del PSOE al Congreso y Senado para el 29N - PSOE

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que España y la provincia jiennense "se juegan su futuro" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Por ello, ha defendido que los socialistas presentan "la mejor candidatura" para estos comicios, conformada por "hombres y mujeres que conocen esta tierra, que están comprometidos con sus 97 municipios y que se van a dejar la piel para que Jaén siga avanzando".

Así lo ha trasladado Latorre tras mantener un encuentro con los miembros de la candidatura del PSOE de Jaén al Congreso de los Diputados y al Senado. Durante la reunión, el líder socialista ha aseverado que "la victoria es posible" y que la formación "está en condiciones de ganar en la provincia de Jaén".

Para lograrlo, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto de la izquierda en las siglas socialistas. "Los estudios y las estadísticas no dejan lugar a dudas: el único voto útil en el centro-izquierda y en la izquierda de nuestra provincia es el voto al PSOE", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que si son capaces de aglutinar ese sufragio, habrán puesto "los cimientos para que España siga teniendo un Gobierno progresista".

Latorre ha apuntado en una nota informativa que en la cita electoral del 29 de noviembre está en juego el futuro de los pensionistas, "que merecen pensiones dignas después de toda una vida de trabajo", así como "la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres" y "la lucha contra la violencia de género".

Asimismo, ha hecho hincapié en el futuro de los jóvenes, señalando la necesidad de seguir creando empleo y de garantizar "algo tan básico como poder acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida" en la provincia.

Por otro lado, el secretario general ha incidido en que la provincia de Jaén "no puede quedarse atrás" en un momento que ha calificado de "trascendental".

En este sentido, se ha referido a inversiones y proyectos "muy importantes" que se están desarrollando en el territorio, entre los que ha citado expresamente el Cetedex y el "ecosistema industrial" que se está levantando a su alrededor en materia de defensa y seguridad.

A ello ha sumado la planificación de inversiones que ya se encuentran en marcha para la mejora de las infraestructuras de comunicación y de abastecimiento de agua en la provincia. "Todas estas conquistas, toda esta apuesta por Jaén, estarían en peligro con un Gobierno del PP", ha concluido Latorre.