PSOE-A reivindica a Montero como su principal "valor" y "mejor candidata" y evita especular sobre su salida del Gobierno

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha defendido que la secretaria general de su partido, María Jesús Montero, es "el valor más importante que tiene el PSOE de Andalucía" actualmente y la "mejor candidata" que puede presentar a las próximas elecciones andaluzas, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre cuándo cree que debe dejar sus responsabilidades como vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda para dedicarse en exclusiva a su labor como líder de los socialistas andaluces.

"María Jesús Montero va a hacer, sin ninguna duda, lo mejor para el país, para Andalucía y para su organización política", ha sentenciado María Márquez en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntada por el momento en el que considera que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda debería dejar esos cargos para centrarse con exclusividad en su candidatura a la Junta para los próximos comicios andaluces, previstos en junio de 2026.

La 'número dos' del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en la nueva etapa que la federación andaluza inició al hilo de su Congreso regional de febrero, del que María Jesús Montero salió ratificada como secretaria general, ha defendido que la líder de su partido es "el valor más importante que tiene el PSOE de Andalucía" y "la política mujer andaluza mejor posicionada en el tablero de este país".

En esa línea, ha replicado a las críticas que desde el Ejecutivo andaluz presidido por Juanma Moreno (PP-A) se vierten sobre el Gobierno de Pedro Sánchez y su trato respecto a Andalucía, y ha aseverado que "es mentira" que desde esa instancia "se perjudique a Andalucía".

"Todo lo contrario: nunca Andalucía ha recibido más dinero que con María Jesús Montero al frente de las cuentas públicas de este país", ha agregado María Márquez, que al respecto ha puesto de relieve que la administración andaluza "recibe 53.800 millones de euros más que cuando gobernaba (Mariano) Rajoy" (PP).

Al hilo, la dirigente socialista ha agregado que cuando el entonces Gobierno de Rajoy "quitaba 11.000 millones de euros" a Andalucía y desde el PSOE-A, entonces al frente de la Junta, le reclamaban "más presupuesto" al Ejecutivo central, el actual presidente Juanma Moreno, entonces en la oposición en Andalucía, "decía que ejercíamos un patético victimismo".

"Pues si cuando nos quitaban 11.000 millones de euros éramos patéticos, ahora que (Andalucía) recibe 53.800 millones de euros más y se queja, ¿quién es el patético?", ha venido a preguntar la vicesecretaria general del PSOE-A a Moreno, de quien ha criticado que "no para de mentir y de confrontar con María Jesús Montero".

Ahora plantea "que (la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda) se vaya del Gobierno de España porque él quiera", ha seguido criticando María Márquez respecto de Juanma Moreno, a quien ha reprochado un comportamiento "tan irresponsable como ridículo" al reclamar que la secretaria general del PSOE-A deje sus cargos en el Ejecutivo central.

"CONFIANZA PLENA" EN MONTERO

En todo caso, la 'número dos' de la dirección de los socialistas andaluzas ha dicho tener "confianza plena en lo que haga" María Jesús Montero, al tiempo que ha instado al presidente de la Junta a que "se deje de estar intentando distraer todo el rato con debates públicos absurdos", como el de "que si María Jesús Montero se tiene que ir o no del Gobierno", y en esa línea se ha preguntado si es que Juanma Moreno pretende "querer tenernos entretenidos con debates estériles para no hablar de lo realmente importante", como sería la situación de la sanidad pública andaluza, según ha citado María Márquez a modo de ejemplo.

Sobre la situación actual del PSOE-A tras el relevo en su liderazgo materializado a principios de año de la mano de María Jesús Montero en sustitución de Juan Espadas, María Márquez ha defendido que "el Partido Socialista siempre va a mejor, y la fortaleza más grande que tiene el PSOE de Andalucía en estos momentos es su unidad".

EL PSOE-A "HA ELEGIDO A LA MEJOR" LÍDER

También ha sostenido que el PSOE-A "ha elegido a la mejor", a María Jesús Montero, como líder, de quien ha señalado que "nunca se fue" de Andalucía "porque siempre estuvo" y "siempre ha beneficiado" a esta comunidad de la que es originaria "desde todas las posiciones en las que ha ejercido su labor política".

En esa línea, María Márquez ha planteado que "si nos ha ido bien a los andaluces y hemos recibido más dinero que nunca con una ministra socialista andaluza en Hacienda, cómo no nos va a ir de bien a los andaluces con esa mujer al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía" tras las próximas elecciones, y al hilo ha reivindicado la propuesta de quita de deuda que la vicepresidenta planteó hace unos meses a los gobiernos autonómicos y que el presidente de la Junta ha rechazado aceptar.

"Eso es lo que le importa a Moreno que se puedan sanear las cuentas públicas de todos los andaluces para poder invertir en sanidad, en viviendas, para poder ayudar a los autónomos, a los trabajadores de esta tierra, para que se generen nuevos sectores productivos vinculados a las energías renovables, para que la gente joven que está estudiando ingeniería en estos momentos pueda invertir aquí todo el capital humano y conocimiento que estamos formando para que esta tierra sea puntera", ha comentado María Márquez, que ha criticado que al presidente de la Junta, "cuando algo es bueno para Andalucía pero viene del Gobierno de España, no le gusta".

Así las cosas, la vicesecretaria general del PSOE-A ha sentenciado que "sin ninguna duda" que el liderazgo de María Jesús Montero está beneficiando al PSOE andaluz, y ella es "la mejor candidata que podría tener el PSOE de Andalucía para afrontar este momento".

También ha querido dejar claro que el PSOE-A no ha venido a hacer oposición al Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía para "caerle bien" a él, sino para "ponerle voz a los andaluces que sufren por culpa" de las políticas del líder del PP-A, de quien María Márquez ha criticado que "está acostumbrado a estar rodeado de palmeros que están todos los días diciéndole que es el mejor del mundo", cuando "esa no es la política, ni lo que esperan los ciudadanos de sus servidores públicos", a quienes la gente, según ha añadido María Márquez, espera que sean "políticos empáticos, que no vayan con cordones de seguridad en el patio del Parlamento para que nadie se les acerque".