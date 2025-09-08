PSOE-A replica a Moreno que "Andalucía sigue a la cola" en I+D ante el anuncio de tramitación de una futura ley

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización adjunto del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha replicado este lunes el anuncio que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la remisión al Parlamento del anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Andalucía, que ha calificado de "titular electoralista", por cuanto ha sostenido que la realidad es que Andalucía "sigue a la cola" en I+D+i.

Para el representante socialista, si fuera verdad que la Junta de Andalucía apuesta por la innovación y la ciencia, el Gobierno de Moreno Bonilla "hubiera incrementado su inversión en I+D y no lo ha hecho".

El dirigente socialista ha sostenido en una nota que el presidente andaluz "no refleja una verdadera voluntad política de impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en Andalucía" y ha defendido que "el futuro de Andalucía pasa por más inversión en ciencia, no por propaganda".

"Andalucía sigue muy por debajo de la media nacional, con solo un 1,14% de su PIB en I+D+i. Es decir, que pese a la propaganda institucional, nuestra comunidad sigue invirtiendo menos en esta materia en proporción a su economía y aporta menos de lo que le correspondería por su peso en el PIB nacional", ha afirmado.

Ha asegurado Moyano que el PSOE-A estará "vigilante" para que la nueva ley vaya en consonancia con la Ley de Ciencia de España, que ha impulsado la ministra Diana Morant, que ha descrito como "un paso valiente y necesario para fortalecer el sistema de I+D+i y dignificar la carrera investigadora en nuestro país".