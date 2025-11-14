PSOE-A replica a Sanz que "electoralismo" es pretender "que nos callemos" sin aclarar aún lo ocurrido con los cribados

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha replicado este viernes al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), que practicar "electoralismo" en torno a la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama "es que no nos sepan decir qué ha ocurrido un mes y medio más tarde", y que desde la Junta "pretendan, encima, que nos callemos".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha respondido así a la réplica que, a su vez, ha realizado el consejero de Sanidad a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien en una atención a medios este viernes en Sevilla ha criticado la "estrategia" del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A) de "criminalizar, poner en duda y cuestionar" a las integrantes de la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, tras el requerimiento formal de información que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le envió este pasado jueves a propósito de dicha cuestión de los cribados.

Antonio Sanz ha respondido a María Jesús Montero desde su cuenta en la red social 'X' que "con la salud de las mujeres no se puede ni se debe hacer política electoralista", así como se ha preguntado si "acaso" la vicepresidenta socialista "se niega o no quiere que reciban la atención adecuada todas las mujeres".

En otro apunte en 'X', María Márquez ha contestado al consejero de Sanidad acusándole de "irresponsable" y "temerario", y le ha preguntado si con su comentario "está queriendo decir que la salud de las mujeres depende de otras mujeres con cáncer".

"Ya está bien de culpar a las mujeres", ha subrayado la vicesecretaria socialista, quien ha replicado además a Sanz que "electoralismo es que no nos sepan decir qué ha ocurrido un mes y medio más tarde y pretendan, encima, que nos callemos".

De igual modo, Márquez se ha dirigido al consejero de Sanidad y le ha instado a que explique los motivos por los que los diputados del PP-A "han votado en contra de que se sepa la verdad", en alusión al voto negativo del Grupo Popular que impidió este pasado jueves que prosperara la solicitud de los grupos de la oposición al Gobierno andaluz para constituir en el Parlamento una comisión de investigación sobre la gestión de los cribados de cáncer por parte del Servicio Andaluz de Salud.