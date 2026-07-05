El PSOE reprocha al alcalde de Córdoba que no haya aún piscina cubierta, "el mayor incumplimiento del mandato"

Archivo - Córdoba.- El PSOE defiende el cierre del Anillo Verde por el Distrito Sur para crear un "gran parque" en el entorno - PSOE DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha acusado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, de haber convertido la piscina cubierta de 50 metros en "uno de los mayores incumplimientos de su mandato". Cuando ya se ha consumido la primera mitad de 2026, la realidad es que "no existe proyecto redactado, financiación, cronograma de ejecución ni reserva definitiva de suelo para una infraestructura que el propio alcalde presentó como prioritaria para la ciudad".

Así lo ha señalado el concejal socialista Ángel Ortiz en una nota de prensa en la que ha recordado que Bellido prometió esta instalación durante la campaña electoral de 2023 y volvió a anunciarla públicamente en noviembre de 2024, durante la gala del Club Navial, señalando incluso el entorno del Parque de Levante como posible ubicación. Sin embargo, "más de un año y medio después de ese anuncio, el Ayuntamiento no ha dado ningún paso relevante para hacerla realidad".

"Lo que prometió Bellido no era una declaración de intenciones, sino un compromiso con los clubes, los deportistas y toda la ciudad. Hoy podemos afirmar que aquella promesa fue humo. No hay proyecto, ni financiación, ni suelo definido", ha señalado Ortiz.

Desde el PSOE han recordado que Córdoba continúa siendo una "anomalía" entre las grandes ciudades andaluzas al carecer de una piscina cubierta de 50 metros que permita albergar competiciones oficiales, mejorar las condiciones de entrenamiento de los clubes y ampliar la oferta deportiva municipal. "Tenemos clubes que compiten al máximo nivel nacional y una demanda histórica respaldada por el tejido deportivo. Lo que no tenemos es un alcalde dispuesto a cumplir su palabra", ha afirmado el edil socialista.

Ortiz ha criticado que el Gobierno municipal haya dedicado más tiempo a anunciar grandes proyectos que a impulsarlos. "La piscina olímpica aparece cuando hay campaña y desaparece cuando toca gestionar. Es el modelo Bellido: muchos titulares y ninguna ejecución". Los socialistas han lamentado que el Ayuntamiento ni siquiera haya impulsado los trámites iniciales imprescindibles para una actuación de esta envergadura, como un estudio técnico, un anteproyecto o una planificación consensuada con el movimiento deportivo de la ciudad.

Para el PSOE, esta infraestructura debe ser una prioridad estratégica por su impacto deportivo, social y económico, ya que permitiría fortalecer el deporte base, atraer competiciones autonómicas y nacionales, generar turismo deportivo y situar a Córdoba al nivel del resto de capitales andaluzas. "Después de siete años de Gobierno del PP, la piscina de 50 metros sigue siendo exactamente eso: una promesa incumplida", ha concluido Ángel Ortiz, quien ha exigido al alcalde que presente de inmediato el proyecto, garantice su financiación y reserve definitivamente el suelo necesario para su construcción.