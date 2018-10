El PSOE reprocha al alcalde de Jaén "exceso de triunfalismo" y "ausencia de autocrítica" en su balance de la Feria

Publicado 21/10/2018 19:34:48 CET

JAÉN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reprochado este domingo al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), "el exceso de triunfalismo y la ausencia total de autocrítica" en el balance de la edición de la Feria de San Lucas 2018.

En un comunicado, la concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén María del Mar Shaw se ha mostrado "sorprendida por la buena nota que Javier Márquez se pone en esta edición", algo que "evidentemente no coincide con el sentir general de sus actores principales, desde los visitantes a quienes participan en su organización".

"El alcalde ha debido pisar poco este San Lucas, es la única forma de explicar este análisis optimista", ha apuntado la edil socialista, quien pregunta a Javier Márquez si la feria a la que se refiere es "el mismo San Lucas que han vivido los caseteros, con quejas por la falta de transparencia en el procedimiento de adjudicación de las casetas, por el precio de las mismas y la nula promoción del ferial que ha decaído en número de visitantes y por tanto de negocio".

"No puede ser que no se haya enterado de esto, puesto que se lo han hecho saber por tierra, mar y aire, con pancartas en el recinto ferial y hasta anuncios en prensa. Es evidente que esta queja, que no es normal en una feria, no puede responderse con un mensaje positivo que denota que no se asumen responsabilidades", ha insistido Shaw.

La edil del PSOE también pregunta a Márquez "por la escasa programación específica, apenas un puñado de actividades que se han mezclado con las del propio festival de Otoño, de tal manera que a veces una sola actividad les ha valido para dos eventos". "De no ser por la programación privada, la Feria no habría contado este año con el par de alicientes que ha tenido", ha apostillado.

Del mismo, modo Shaw también pregunta al alcalde por los eventos "suspendidos sin justificación, como el concierto de grupos de rock entre los que se encontraba la banda pregonera de este San Lucas, 'Lola nos quiere', quienes dieron el pregón sabiendo esta amarga noticia".

La representante socialista ha agregado que "no ha habido políticas de juventud para paliar los efectos del botellón, ni una campaña informativa para insistir en alternativas más saludables a esta forma de tomar alcohol".

Shaw ha lamentado que "normalidad" sea el término que use Márquez para referirse al desarrollo de una feria "en la que se han registrado peleas multitudinarias y otros hechos de gravedad dentro y fuera del recinto".

"Desde luego, la suya es una visión de San Lucas que no coincide con el sentir de la gente, que ha visto cómo tiene que conformarse con un esquema rancio, una programación poco atractiva y escasa", ha criticado Shaw.

Para la edil socialista, "San Lucas es desde hace años, pero ahora más que nunca, un éxito de la gente de Jaén, que es la que sale a levantarla a pesar de la deficiente gestión del PP del que es el evento más importante en el calendario de la ciudad". "Sin duda, es necesario para recuperar San Lucas que se pongan ganas en su organización, algo que ya no vemos en Javier Márquez y su equipo", ha zanjado María del Mar Shaw.