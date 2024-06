El PSOE reprocha al alcalde de Jaén (PP) que "usa el Ayuntamiento para todo menos para trabajar por sus vecinos"

JAÉN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha reprochado este viernes al alcalde, Agustín González (PP), que usa el Consistorio "para todo menos para trabajar por sus vecinos y vecinas".

Así lo ha indicado en una nota el viceportavoz socialista, Carlos Alberca, quien ha lamentado que el regidor "dedica su tiempo a confrontar" con las instituciones gobernadas por el PSOE "y nada" a la ciudad, "donde tiene mucho trabajo pendiente por su gente y sus colectivos".

"Lleva un año que parece que Jaén le interesa poco. Esta ciudad, que ha perdido capitalidad desde que no está Julio Millán y él llegó, necesita más liderazgo y gestión y menos dirigentes ociosos y González Romo lleva un año de lunes al sol. Si esto es lo que puede ofrecer a Jaén estos tres años que le quedan que se vaya y no use al Ayuntamiento y la ciudad para confrontar sino para construir", ha afirmado.

En este sentido, el concejal ha señalado que en el primer año de gobierno municipal de PP-Jaén Merece Más el alcalde "no tiene más gestión que la del PSOE que vender" y "en 12 meses ha brindado más pena que gloria" a la ciudad.

"El Ayuntamiento está paralizado sin inversiones ni equipamientos de calado, con los servicios públicos sin control, con un señor que es alcalde pero que no ejerce de tal. Ha optado por usar las instituciones para enfangar contra el PSOE mientras deja que la Junta no cumpla con Jaén, lo que demuestra el uso partidista que hace del Ayuntamiento", ha afeado.

Al respecto, Alberca ha criticado que confunde la plaza de Santa María, donde se ubica el Consistorio, con la calle San Clemente, donde está la sede del PP. De ahí que haya instado a que, "cuando quiera confrontar políticamente contra el Gobierno del PSOE con este pobre nivel, que no use a la gente de Jaén y se vaya a la sede de su partido".

Finalmente, le ha conminado a exigir a la Junta de Andalucía "que cumpla con el pacto ante notario con JM+ por el que es alcalde". "Ni fondo de convergencia, ni reducción de deuda ni proyectos singulares para Jaén, mientras en otras provincias el dinero corre a ríos. Debería mirar González Romo qué Jaén va a dejar a las y los jiennenses cuando se vaya", ha concluido.