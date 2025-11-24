PSOE-A reprocha a Junta que "sigue atacando a las víctimas" del cáncer de mama tras insistir en requerimiento de datos

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, María Ángeles Prieto, ha recriminado este lunes al Gobierno andaluz que "sigue atacando a las víctimas de los cribados de cancer de mama" por cuanto el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha reafirmado en esta jornada en que seguirá reclamando a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) a través de un requerimiento los datos en su poder sobre el volumen de afectadas por las mamografías no concluyentes del programa de cribado de cáncer.

A través de una publicación en su cuenta personal de la red social X, Prieto ha considerado, en alusión al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "esconde la verdad" por cuanto ha defendido que "no sabemos la causa ni los responsables" del problema que ha habido con la comunicación de los resultados de las mamografías del cáncer de mama.

La parlamentaria socialista ha señalado que "siguen apareciendo mujeres afectadas", así como el Gobierno andaluz es conocedor de esas circunstancias "porque están reclamando", antes de preguntarse de forma retórica "quién engaña, Sanz".

Esta jornada el consejero de Sanidad, durante su participación en un desayuno informativo, ha afirmado que "seguirá reclamando" los datos del cribado del cáncer de mama a la asociación Amama, ante el baile de cifras que existe en la contabilidad de la Administración autonómica, que apunta la existencia de 2.317 afectadas, mientras que Amama habla de 4.000.

Sanz ha invocado dos leyes de referencia, de Salud Pública de Andalucía y la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como sustento de ese requerimiento a Amama para que entregue la información.

"La Ley obliga a dar los datos por dos razones. Uno, para no generar alarma social y dos, por salud pública, es decir, por la obligación de que podamos atender a las mujeres, si existieran. Con estas dos leyes, no puede haber subterfugio, pero, sobre todo, no se puede engañar a la Administración", ha argumentado en este sentido.