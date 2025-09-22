PSOE-A reprocha a Moreno "falta de sensibilidad" y "uso electoralista miserable" de los cuidados paliativos pediátricos

Archivo - El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, en una atención a medios. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha acusado este lunes de "falta de sensibilidad" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), así como de llevar a cabo un "miserable uso electoralista" de la atención que se presta a niños en las unidades de cuidados paliativos pediátricos.

Ha sido en una atención a medios que el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, ha realizado junto al Hospital Infantil de Sevilla, donde ha denunciado que Moreno "no tiene sensibilidad" en relación a los "colectivos vulnerables", a andaluces que se encuentran en "una situación delicada", de quienes "sólo se preocupa cuando llega la hora de pedir el voto", según ha criticado.

El representante del PSOE-A ha sostenido que "hemos entrado ya en modo campaña, en modo electoral" en Andalucía porque Juanma Moreno "ha pulsado el botón electoral, no el botón de la gestión, y todos los días, desde este mes de septiembre, se repiten, se concatenan aquellos anuncios, aquellas promesas electorales" por parte del presidente de la Junta y del PP-A que, en opinión de Rafael Recio, ponen en evidencia "la falta de gestión que ha tenido Andalucía durante estos últimos siete años" de gobierno 'popular'.

Dicho esto, el parlamentario socialista ha criticado la "indecencia" que, a su juicio, ha cometido el presidente al "utilizar electoralmente una cuestión que requiere tanta sensibilidad, tanta empatía, como es la demanda que vienen haciendo los padres y madres que tienen a sus hijos" en una unidad de cuidados paliativos pediátricos, quienes "lo único que han recibido del presidente de la Junta de Andalucía han sido mentiras, engaños, excusas e incumplimiento de la palabra dada", según ha censurado.

Rafael Recio se ha referido, en concreto, al anuncio que realizó la semana pasada la Consejería de Salud y Consumo acerca de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado la implantación de un modelo "innovador" de atención continuada a las familias de menores en programas de Cuidados Paliativos Pediátricos en régimen de hospitalización domiciliaria, activo las 24 horas del día y los siete días de la semana, que permitirá a padres y madres disponer de acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento.

Al respecto de esta cuestión, el diputado socialista ha aseverado que "los padres y madres (de estos niños) no quieren ya más promesas", sino que "lo que necesitan son certezas", y el anuncio que realizó el Gobierno andaluz está "cargado de mediocridad e incompetencia", porque "lo que ha anunciado" es que dicho servicio "se pone en marcha ahora en Málaga, que quizás el próximo mes en Sevilla, y ya veremos cuándo en el resto de Andalucía".

"Nos parece absolutamente miserable el uso electoralista" por parte del Gobierno de Moreno "ante un problema que ha estado presente durante los últimos cuatro años en el Parlamento de Andalucía, que ha generado muchos titulares y que ha estado siempre detrás de esos padres y madres que tienen a sus hijos en la unidad de cuidados paliativos pediátricos sufriendo el engaño, el menosprecio y las excusas de Moreno Bonilla y de las consejeras de Salud" de sus gobiernos, ha abundado.

"FALTA DE SENSIBILIDAD" TAMBIÉN EN RELACIÓN A LA "EDUCACIÓN INCLUSIVA"

Rafael Recio ha puntualizado que éste no es el "ejemplo único" del "desprecio, desinterés" y la "falta de sensibilidad" que, según ha incidido, "practica el presidente de los andaluces con los niños y niñas", y al respecto ha acusado a Moreno de hacer igualmente un "uso electoral en relación a todos aquellos niños que requieren del esfuerzo de la administración para que se produzca una educación inclusiva en el aula en Andalucía".

Según ha criticado, Moreno "venía a prometer que resolvería todas las necesidades especiales de esos niños que en el aula necesitan recursos, refuerzos, profesionales", pero "lo único que ha hecho durante esta legislatura ha sido entorpecer la inclusión en el aula de los niños con necesidades especiales".

En ese punto, ha citado el caso de una madre de la provincia de Sevilla que vive en un municipio a "25 kilómetros de la capital", que ha matriculado a su hija, con "parálisis cerebral severa", en un centro especial de la capital andaluza para recibir en sus aulas "educación inclusiva", pero para la que la Junta "no ha tenido la capacidad ni la previsión de poner un vehículo adaptado" para su traslado al centro, de modo que, "desde que se ha iniciado el curso, esta madre con su hija tiene que recorrer al día un total de 100 kilómetros" para que la niña llegue al referido centro.

Según ha denunciado Rafael Recio, esto "retrata la incompetencia" de un presidente de la Junta que está "centrado única y exclusivamente en confrontar con el Gobierno de España", en "priorizar la acción electoral, la estrategia partidista", mientras que "dos millones de andaluces están en lista de espera" en la sanidad pública, o hay "miles de andaluces que están esperando una resolución" para acceder al sistema de dependencia.

El portavoz socialista ha incidido así en describir a Moreno como "un presidente incompetente con Andalucía, dispuesto a desarrollar su hoja de ruta privatizadora, mercantilizadora, y de hacer negocio con todo lo público en Andalucía, donde lo que no es rentable no interesa".

LA "MIRADA DISTINTA" DE MONTERO

En este contexto, Rafael Recio ha advertido de que los andaluces "están dando muestra de que esta mirada clásica del Partido Popular que representa Moreno Bonilla de hacer negocios con lo que es de todos no les gusta", y frente a ello ha reivindicado la "mirada distinta" que, en su opinión, representa la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, que "sí cree en los servicios públicos, en la igualdad de oportunidades como algo fundamental para el desarrollo del pueblo andaluz", ha agregado.

En esa línea, el representante del PSOE-A ha concluido augurando que, "cuando María Jesús Montero sea presidenta de todos los andaluces, demostrará que los servicios públicos en Andalucía pueden ser de calidad y recuperar esa vanguardia que tuvieron" en la etapa de gobierno socialista en la Junta, cuando "abrían titulares a nivel nacional, en telediarios y en periódicos", según ha reivindicado Rafael Recio.