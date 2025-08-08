PSOE-A reprocha a Moreno que "su incapacidad que le cuesta la vida" a los andaluces dependientes: 15 fallecidos diarios

El secretario de Servicios Sociales del PSOE-A y diputado autonómico, José Luis Ruiz Espejo, en primer término en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A y diputado por Málaga en el Parlamento de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado este viernes las "intolerables" cifras de la gestión de la Dependencia en Andalucía por parte del Gobierno andaluz.

Este 2025 15 andaluces al día fallecen en lista de espera, mientras hasta 20.000 personas mayores de 80 años permanecen esperando una resolución, por lo que ha señalado el "caos y colapso" del sistema.

Ante estas cifras el dirigente socialista ha exigido a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, que "tome cartas en el asunto y resuelva esta situación" y le ha recriminado que "su incapacidad no puede estar costando vidas a los andaluces y andaluzas", ha resaltado este partido en una nota.

Ruiz Espejo ha calificado como "cortina de humo" para "tapar el caos y el colapso" fruto de la gestión de la Junta de Andalucía que el Gobierno haya cesado al director de la Agencia de la Dependencia de Andalucía, que se publicó este miércoles, día 6 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), cuando su suplencia a cargo del viceconsejero de Inclusión Social se anunció una semana antes, en el BOJA de 31 de julio.

El parlamentario socialista ha exigido al Gobierno de Andalucía que "dote de recursos suficientes para atender a todas las personas que figuran en las listas de espera y para evitar que sigan falleciendo andaluces sin ser atendidos".

Ha subrayado Ruiz Espejo la necesidad de una especial atención a las personas mayores de 80 años, por cuanto son 12.556 quienes figuran en la lista de espera "aún sin valorar". Además, otros 7.000 mayores de 80 años estarían pendientes de la asignación del recurso y de la prestación de la Dependencia, ha denunciado.

De manera que ha remarcado la paradoja de tener a casi 20.000 andaluces octogenarios en un limbo cuando "lo menos que tienen es tiempo para resolver su situación", algo que para Espejo es consecuencia del "colapso" del sistema de la Dependencia en Andalucía.

El portavoz socialista ha recordado que en los últimos seis meses han fallecido 2.551 andaluces "esperando" ser atendidos en la lista de la Dependencia. "Lo que es más grave", ha aseverado, es que "800 de ellos estaban ya valorados, pendientes de la asignación de recursos".

"Son 15 personas al día las que fallecen en lista de espera de la dependencia en Andalucía", un dato que Espejo ha calificado como "intolerable".