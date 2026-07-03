El PSOE se reúne con el comité de empresa de Sadeco para "unir fuerzas y frenar su privatización"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, acompañado por miembros de su grupo, ante la sede de Sadeco. - PSOE

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, acompañado por miembros del grupo municipal, han mantenido una reunión con el comité de empresa de Sadeco para "unir fuerzas y frenar la privatización de la empresa municipal".

En una nota, Hurtado ha trasladado al comité de empresa la petición de dimisión o cese de la Presidencia de Sadeco, que recae en Miguel Ruiz Madruga, de quien ha dicho que "quiere dirigir la empresa municipal a espaldas de su consejo de administración y sin escuchar a su comité de empresa, llevando al colapso del servicio y a la descapitalización de Sadeco para su privatización".

El socialista ha lamentado "la falta de transparencia en la gestión de Madruga, quien ha ninguneado al consejo de administración, donde no se ha tratado ningún plan de contingencia para mejorar la limpieza de la ciudad y la recogida de basura". "Un plan de contingencia que al día siguiente de celebrarse el consejo ha anunciado Madruga ante los medios de comunicación, tras reconocer la crisis de Sadeco y pedir perdón a los ciudadanos", ha avisado.

Para Hurtado, "además del ninguneo al consejo de administración, el plan de contingencia hecho público es una tomadura de pelo, pues son medidas placebo sin efectos reales: la replanificación de los 70 recorridos, priorizar la basura orgánica, priorizar la reparación de vehículos, el alquiler de dos camiones inservibles o el anticipo unas semanas de la entrega del 'renting'". "También resulta insultante que la medida propuesta para mejorar la limpieza de nuestras calles sea hacer una auditoría, llevando siete años en el gobierno", ha aseverado.

"Madruga no asume el papel de la Presidencia de una empresa municipal y las competencias de un consejo de administración, donde se deben debatir y como mínimo informar sobre todas las cuestiones que afectan al día a día de la empresa y de la prestación de los servicios públicos que les compete gestionar", ha explicado el edil, quien ha agregado que "tampoco entiende que quienes mejor conocen el servicio que se presta son sus trabajadores representados en su comité de empresa, que también es ninguneado por esta Presidencia".

El portavoz socialista ha insistido en que "Madruga es el instrumento de Bellido para privatizar a medio plazo la empresa, abundando en el conflicto laboral y social, la devaluación de la calidad de los servicios de limpieza y recogida de basura, la descapitalizando la empresa y haciendo subidas ilegítimas de las tarifas a pagar por los ciudadanos".

Por ello, ha invitado al comité de empresa de Sadeco a "aunar esfuerzos hasta conseguir la profesionalización de la gerencia, a negarse a cualquier medida que avance hacia su privatización y forzar a un cambio de estrategia que lleve a Sadeco a ser lo que fue, una empresa modélica en cuanto a la calidad del servicio y como empresa pública".

MESA DE NEGOCIACIÓN

Así, el concejal propondrá en el consejo de administración y al comité de empresa la creación de una mesa de negociación de los representantes de ambos órganos donde "abordar los principales retos a los que se enfrenta el servicio y la empresa municipal a corto, medio y largo plazo, con el objetivo de que Sadeco vuelva ser la referente nacional que fue en limpieza, recogida selectiva de basura, tratamiento y reciclaje, en definitiva, ejemplo de economía circular".

Mientras, ha recriminado a Madruga que "su mérito está en poner a todo el mundo en su contra en tan poco tiempo, tras las insensatas y poco serias declaraciones hechas por él sobre su petición de dimisión".