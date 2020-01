PSOE-A saluda subida de pensiones y ve que a Junta "no le gusta el Gobierno de Sánchez porque le pone frente al espejo"

Publicado 14/01/2020 14:14:16 CET

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha celebrado que el Consejo de Ministros, el primero tras la configuración del nuevo Gobierno, haya aprobado este martes la subida para este año de las pensiones en un 0,9%, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, toda vez que cree al Gobierno andaluz no le gusta el Ejecutivo de Sánchez "porque le pone frente al espejo ya que en un año no ha tomado ninguna medida que beneficie a los andaluces".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Carmelo Gómez, quien cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "marca un camino" dado que la primera medida que ha adoptado su Consejo de Ministros es "de calado social y pensando directamente en la gente".

"Sánchez y el PSOE cumplen su compromiso con los pensionistas españoles", ha agregado el portavoz socialista, que cree que "al Gobierno de las derechas, con Juanma Moreno a la cabeza, no le gusta el Gobierno de Sánchez porque le pone frente al espejo ya que en un año no han tomado ninguna medida que beneficie a todos los andaluces, aunque no tardaron nada en perdonarle impuestos a los más ricos de la comunidad".