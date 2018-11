PSOE-A señala que ahora "le toca al Gobierno actuar" ante la "injusticia" del Supremo con las hipotecas

Publicado 07/11/2018 13:27:38 CET

CÓRDOBA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ante la "injusticia absoluta" que supone la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos y Documentados de las hipotecas, ha señalado que ahora "le toca al Gobierno actuar", para "arreglar lo que la Justicia no ha hecho".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en la presentación en Córdoba con la secretaria general de JSA, Mariola López, de sendas campañas sobre educación y juventud, Conejo ha dicho que en el PSOE andaluz están "consternados" ante la decisión del Supremo, añadiendo que los socialistas no entienden como "defiende a las entidades financieras en vez de defender a los ciudadanos", sobre todo cuando fue la sociedad española, "en su conjunto", la que rescató a los bancos, y éstos "siguen sin devolver nada".

Conejo ha insistido en que en el PSOE-A respetan, pero no comparten la resolución del Supremo, "porque la sociedad en su conjunto no se siente reflejada en la misma", razón por la que los socialistas andaluces están "convencidos de que el Gobierno de España tomará cartas en el asunto, para dar respuesta a lo que espera la sociedad española de este asunto", pues "es una injusticia absoluta que la Justicia no se haya colocado al lado de la ciudadanía".

Por eso, el dirigente del PSOE andaluz ha dicho confiar en que el Gobierno que preside Pedro Sánchez intervenga, pues es "un gobierno sensible, que siempre está al lado de las personas" y, en este caso, "va a garantizar los derechos de todos", de modo que "esperemos a que próximamente el Gobierno pueda solucionar o arreglar lo que la Justicia no ha hecho".