PSOE-A señala que Casado "huye" de Moreno y le pide "explicaciones" por las conversaciones de Cospedal y Villarejo

Publicado 03/11/2018 15:25:13 CET

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha señalado este sábado que el presidente del PP, Pablo Casado, "huye de su candidato en Andalucía", Juanma Moreno, ya que cada uno ha estado en actos diferentes en la comunidad autónoma durante esta jornada de precampaña electoral, y ha reclamado al líder 'popular' que dé "explicaciones", entre otras cuestiones, por las conversaciones de 2009 que han trascendido ahora entre la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el comisario de Policía José Manuel Villarejo.

En declaraciones a los medios en Sevilla, Verónica Pérez ha llamado la atención acerca de que Casado está este sábado en la provincia de Cádiz, mientras que Juanma Moreno ha estado en Málaga, y ha señalado que el líder nacional del PP "se hace una foto con dos compañeros de viaje que no creemos que le beneficien mucho", en referencia al exministro de Agricultura y comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, y a la vicesecretaria de Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, que han acompañado a Casado en Jerez de la Frontera.

En esa línea, la representante socialista ha señalado que Arias Cañete "tiene conocidas frases machistas", mientras que Tejerina pronunció "afirmaciones ofensivas sobre los niños andaluces", por lo que ha abogado por que el presidente del PP y la también exministra de Agricultura aprovechen esta visita a Andalucía para pedir "disculpas a los andaluces, a los que nos ofendió por esas declaraciones injustas y absolutamente falsas" sobre el nivel de los escolares de la comunidad autónoma.

Pérez ha destacado sobre Casado que, mientras viene a Andalucía a "coincidir con dos compañeros que no nos parecen los más acertados", a la vez "huye de su candidato en Andalucía", Juanma Moreno.

"Parece que Casado y Moreno Bonilla juegan al ratón y al gato, no se encuentran nunca, los dos están en Andalucía, pero cada uno por su lado", ha incidido Pérez, que se ha preguntado si eso será porque Casado "no ve a Moreno como un buen candidato". "¿Lo da perdedor, por amortizado, y por eso no quiere coincidir con él?", se ha preguntado la representante socialista, que también ha cuestionado si el PP "pretende que los andaluces nos quedemos con lo que ni siquiera que ellos quieren".

CASADO, COMO 'MUDITO'

Pérez ha reclamado a Casado que dé "explicaciones, porque hay muchas cosas de las que tiene que darlas", y al respecto ha comentado que "desde que se conoció esa reunión de Cospedal con Villarejo en la sede del PP", el líder 'popular' "se parece al personaje de Blancanieves 'Mudito' y no da explicaciones".

La socialista ha aseverado que "los españoles necesitamos explicaciones, que explique de una vez qué hacía la exsecretaria general del PP, una de las principales valedoras para que Casado haya llegado a ser presidente del PP, reunida con Villarejo para hablar de asuntos que afectaban a temas judiciales y jurídicos de su propio partido, e incluso para espiar a un compañero de su partido", en alusión a Javier Arenas.

La dirigente socialista también ha reclamado a Casado que dé "explicaciones" sobre "qué ha pasado en esa competición que tiene con Ciudadanos, y que parece que a Javier Imbroda, candidato de Cs por Málaga, le han llegado una serie de ofertas o tentaciones" desde las filas 'populares'.

Verónica Pérez ha indicado que desde el PSOE-A dan "la bienvenida a los líderes nacionales que quieran venir de otras fuerzas políticas, pero que vengan a dar explicaciones y a comprometerse con Andalucía", ha apostillado.

"Lo único que les pedimos es que no vengan a insultar ni a tirar por tierra a una Andalucía que se ha hecho a sí misma, que se ha esforzado, se ha sacrificado y hoy es diferente a esa Andalucía que pretenden trasladar al resto de España, esa Andalucía en blanco y negro que ya no existe", ha abundado Pérez, que ha defendido que la Andalucía actual "es a color, ha crecido, ha ganado en los últimos años en talento, capacidad y formación, que ha sido sin duda gracias al sacrificio de los andaluces".

Por eso, Verónica Pérez ha concluido enfatizando que "no nos merecemos que cada vez que vienen vengan a insultar y despreciar a esta tierra".