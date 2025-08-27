PSOE-A señala el cese en agosto del gerente "imputado" de la Escuela de Salud Pública y pregunta si pasará a la privada

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha llamado la atención este miércoles sobre el cese, acordado este mismo mes de agosto, de Diego Vargas como director gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, organismo dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, de quien ha recordado que está "imputado" en el caso de presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, y del que se ha preguntado si tras ese cese va a encontrar destino en la sanidad privada.

Son reflexiones que el portavoz socialista ha compartido en una rueda de prensa en la sede del PSOE de Granada en la que también ha denunciado que el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) "se ha empeñado en desacreditar" un organismo como la Escuela de Salud Pública que, desde su sede en la capital granadina, era "referencia" mundial de "excelencia y calidad en la formación, en el diagnóstico, en el análisis de contexto social y económico" y de "las necesidades de la sanidad pública".

En esa línea, Cuenca ha denunciado que, por parte de la Junta gobernada por el PP-A, "no sólo han ido mermando su capacidad de autonomía, sino que poco a poco han ido haciendo que pierda credibilidad" la Escuela Andaluza de Salud Pública, y en ese punto ha aludido al cese de quien era su gerente, Diego Vargas, quien anteriormente ocupó esa responsabilidad en el SAS, y que "está imputado" en la referida investigación de supuestas irregularidades en contratos denunciadas por los parlamentarios socialistas.

El representante del PSOE-A ha preguntado si, tras dicho cese, Diego Vargas "va a pasar a la sanidad privada" y a "formar parte de la nómina de las aseguradoras privadas, como su antecesor" en la dirección gerencia del SAS, que "también está imputado" en el marco de "esa trama de 1.500 millones de euros en contratos de emergencia" que se realizaron desde la Consejería de Salud "cuando ni era tiempo" para ello "ni era necesario", según ha remarcado.

Cuenca también ha criticado que, "con 'agosticidad', con alevosía, por la puerta de atrás, el Gobierno de Moreno ha aprobado una dotación de 533 millones de euros para la sanidad privada", con la "excusa" de que con ello se pretende "recortar las indecentes listas de espera" de la sanidad pública andaluza, un objetivo que es "una auténtica mentira", según ha denunciado el representante del PSOE-A, quien ha sostenido que "cualquier andaluz se preguntará por qué" desde la Junta "no inyectan esos 533 millones de euros en la sanidad pública" en vez de en "las clínicas privadas".

"¿Por qué no aprovechan esos 533 millones de euros para contratar a profesionales, a médicos? Porque detrás de esto lo que hay es un plan que arrancó hace siete años para desmantelar la sanidad pública y para propiciar ese auténtico negocio que está montando Moreno Bonilla en pro de la sanidad privada" y "frente a un servicio público que poco a poco están desmantelando", ha continuado manifestando Francisco Cuenca.

"DAÑO TREMENDO" A LA SANIDAD QUE HABRÁ QUE "RECTIFICAR"

El portavoz del PSOE-A ha advertido del "daño tremendo" que, en su opinión, está aplicando la Junta en la sanidad pública, que "puede ser irreversible si no se rectifica ya", y en ese punto ha señalado que tendrán que los socialistas andaluces quienes tendrán que "rectificar" esa política cuando lleguen al Gobierno autonómico, un objetivo para el que están "preparados" y para lo que cuentan con "la mejor líder", ha abundado en referencia a la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

Tras subrayar que, "cada vez que los socialistas gobernamos, tenemos que rectificar las políticas privatizadoras, de negocio de sus 'amiguetes' que pone en marcha el PP", Cuenca ha subrayado que a los referidos "533 millones de euros" que va a destinar la Junta a la sanidad privada "hay que sumar los 1.500 millones de euros, como mínimo, que están siendo investigados".

El representante socialista ha advertido de que desde el PSOE-A van a "pedir explicaciones" al Gobierno andaluz para que aclaren "por qué no invierten esa millonaria cantidad en contratar a profesionales" y en "dotar de recursos" a la sanidad pública, y para que los representantes de la Junta "den la cara" y, "por lo menos, que se pongan colorados a la hora de explicar por qué están cebando a la sanidad privada de forma torticera, a escondidas, en agosto para que no nos enteremos".

Finalmente, Francisco Cuenca ha pedido "explicaciones" directamente al presidente de la Junta, y ha subrayado que el PSOE-A va a realizar "un seguimiento permanente" al gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública "cesado".