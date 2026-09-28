El PSOE señala los "incumplimientos" de la Junta en Priego de Córdoba, "como el Chare prometido" por Juanma Moreno

Esteban Morales interviene, junto a Antonio Caballero, en la sede de su partido en Priego de Córdoba. - PSOE

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales y el secretario de Política Municipal del PSOE en Priego de Córdoba, Antonio Caballero, han criticado este lunes los "incumplimientos" para con el municipio del Gobierno andaluz del PP en la Junta de Andalucía, "como el Chare prometido" por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "las depuradoras pendientes en las aldeas y el dinero del canon del agua", al tiempo que han destacado la respuesta del Gobierno de España.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales y Caballero han recordado que "en abril de 2022, a dos meses de las elecciones, la Junta presentó un protocolo para un centro sanitario de especialidades de unos 10,7 millones", pero "han pasado más de cuatro años, se hizo la foto y el Chare sigue sin obra", y "los vecinos siguen desplazándose a Cabra para ver a un especialista", según ha afirmado Esteban Morales, quien ha exigido una partida con fechas en los presupuestos andaluces para 2027.

En cuanto a las depuradoras, los socialistas han señalado que la Junta licitó en 2021 proyectos de depuración para las aldeas de Priego, los amplió en 2022 (Zamoranos, Las Lagunillas, Zagrilla Alta, Zagrilla Baja y Esparragal) y en 2023 anunció su adjudicación para casi 2.000 vecinos, pero "estamos en 2026 y seguimos sin ver una obra. Anunciar tres veces lo mismo no es gobernar", han asegurado.

Por último, ambos han criticado que la Junta "ha recaudado 1.425 millones con el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas y mantiene sin gastar casi 600. Moreno lo llamó atraco y prometió derogarlo, pero luego lo subió un 30% y ahora deja sin invertir el dinero que pagamos para depurar", ha indicado Morales, quien, como miembro de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz, registrará preguntas "para conocer cuánto ha aportado Priego y cuánto ha recibido".

Frente a ello, Esteban Morales y Antonio Caballero han destacado que el Gobierno de España "respalda la recuperación de Priego tras el tren de borrascas con casi dos millones de euros de ayudas para más de 35 actuaciones", para "obras en colegios públicos, instalaciones deportivas, aldeas y caminos, y un millón de euros para consolidar las murallas y torres del Balcón del Adarve. Hasta el propio alcalde" del PP "ha agradecido al Gobierno de España su atención. Cuando Priego lo necesitó, el Gobierno estuvo", ha concluido Caballero.

Por último, Morales ha trasladado el "compromiso" del PSOE de Andalucía de que e"n el programa electoral para las elecciones municipales de 2027 cada candidato socialista en cada pueblo presentará medidas concretas para dar respuesta a las necesidades de vivienda asequible de su municipio".