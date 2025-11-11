PSOE señala que la Junta ya anunció la licitación de la Ciudad de la Justicia de Jaén en 2022 y 2024

Archivo - Solar donde se prevé la construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha señalado que la Junta de Andalucía ya anunció la licitación de la Ciudad de la Justicia en los primeros meses de 2022 y el actual consejero, José Antonio Nieto, volvió a anunciarla para finales de 2024.

"El PP ha entrado en una espiral electoralista y no va a parar de hacer anuncios propagandísticos para intentar engañar a la gente", ha dicho Gámez en un comunicado, al tiempo que ha indcado que la realidad es que son "siete años en blanco para la Ciudad de la Justicia y para todos los grandes proyectos que tienen que ver con Jaén".

Gámez ve "un chiste de mal gusto" que ahora la Junta prometa la Ciudad de la Justicia "nada menos que para el año 2029", por lo que el PP "no hace más que preparar el terreno para seguir alargando y dilatando todos los plazos".

La parlamentaria considera que Nieto "ha venido hoy a reírse de los jiennenses con un nuevo timo", si bien apunta que la Junta de Andalucía "ya no tiene credibilidad para seguir prometiendo lo que viene incumpliendo desde hace mucho tiempo". "El solar de la Ciudad de la Justicia tiene jaramagos y seguirá teniéndolos cuando se convoquen las elecciones", ha dicho la parlamentaria socialista.

En este sentido, ha atribuido "este festival de propaganda" de la Junta a la cercanía de esas elecciones andaluzas y al "miedo que de repente le ha entrado a Juanma Moreno con Jaén". "El presidente de la Junta sabe que no ha hecho nada por esta provincia, que la ha discriminado y que no tiene ni un solo proyecto de peso en marcha", ha afirmado Gámez, al tiempo que ha indicado que a Moreno "le ha entrado la prisa por prometer que lo va a hacer todo".