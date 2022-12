PSOE-A señala que "nos hubiera encantado el Pleno al 15" con Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha reconocido este miércoles que "nos hubiera encantado el Pleno al 15" con la designación de Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, que ha recaído en La Coruña, y se hubiera sumado así a la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española.

En rueda de prensa, el parlamentario Rafael Márquez ha apuntado que "respetamos que los compañeros de Granada soliciten una aclaración sobre los criterios objetivos de una sede en detrimento de otra", por lo que ha reclamado conocer las entrañas de "un procedimiento transparante y objetivo".

"Nos hubiera encantado las dos ciudades", ha sostenido Márquez sobre las candidaturas de Sevilla y Granada, quien de igual forma ha expuesto que "en el PSOE estamos muy contentos" con la designación de Sevilla como sede de la Agencia Espacial con el argumento de que "no solo beneficia Sevilla, sino al conjunto de Andalucía".

El diputado socialista ha reclamado al Gobierno andaluz que "refuerce el ecosistema" sobre inteligencia artificial que existe en Granada para que se "obtenga el máximo rendimiento" tras considerar que esta capital andaluza reúne "un proyecto importante, ambicioso, con mucho talento detrás".

Rafael Márquez ha recriminado al presidente de la Junta de Andalucía que "no puede soplar y sorber al mismo tiempo" tras considerar su reacción con la exigencia de los criterios que han llevado a la exclusión de Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial tras argumentar que se trata "del mismo procedimiento, criterio, las mismas reglas" para colegir que con esas reglas "una es beneficiada y otra, no" y lamentar que "no se puede estar en la confrontación por la confrontación".