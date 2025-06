El PSOE señala un "trato privilegiado" a 6 políticos del PP en la Diputación de Granada con "coche y combustible gratis"

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha alertado de que seis miembros del gobierno del PP en la institución provincial, además de cobrar el plus habitual de locomoción, han recibido un coche y combustible gratis, y ha denunciado que el presidente Francisco Rodríguez (PP) haya otorgado un "trato privilegiado a estos diputados provinciales pagado con dinero de toda la ciudadanía".

La portavoz socialista en esta institución, Fátima Gómez, junto a los diputados provinciales José María Villegas y Manuel Martínez, ha censurado esta situación que "podría ser constitutiva de delito".

Y es que a la ayuda habitual con carácter mensual para sus gastos de movilidad, señala en un audio recogido por el partido, se suma el hecho de que Rodríguez "haya autorizado la compra de un coche para cada uno de ellos y, por si fuera poco, le ha facilitado una tarjeta para llenar el depósito de combustible".

"Los seis diputados del gobierno del PP en Diputación tienen un coche en su puerta y una tarjeta libre para combustible, a gastos pagados", ha subrayado, para cuestionar que, además, "cobren gastos de locomoción".

A juicio de la socialista, esta práctica está "muy lejos de la austeridad que se le exige a cualquier responsable público, como en este caso el presidente de la Diputación", por lo que le ha reclamado a Francisco Rodríguez explicaciones al respecto.

"¿Por qué Rodríguez consiente lo que desde el PSOE consideramos una inmoralidad?", se ha preguntado Gómez, que además ha remarcado que "pudiera estar fuera de la ley porque se podría estar cometiendo una doble financiación del mismo concepto".

La socialista, que ha indicado que el PSOE ha preguntado por esta cuestión al gobierno del PP en Diputación "sin obtener respuesta", ha insistido en que Rodríguez tiene que esclarecer este asunto porque de lo contrario "algo tendrá que esconder".

"No entendemos esta falta de transparencia, al igual que entendemos que esta práctica no es normal ni habitual", ha manifestado Gómez, que ha dicho que "no es solo una cuestión económica sino ética. Queremos que devuelvan el dinero cobrado y den explicaciones, y sino que dimitan y se vayan".

Por último, ha afirmado que la ciudadanía "no entiende este despilfarro y desde el PSOE no vamos a consentir que la Diputación siga siendo el cortijo del PP. Lo es en la gestión por el sectarismo y el maltrato a los municipios donde gobierna el PSOE, pero además ahora también lo es respecto a la ciudadanía engañando y mintiendo".