PSOE-A sitúa como "cacicada" la regulación del uso de la sala de prensa del Parlamento: "El régimen de Moreno Bonilla"

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha criticado este miércoles que la Mesa del Parlamento haya abordado la regulación del uso de la sala de prensa de la institución, que ha situado como "limitar la acción de los grupos políticos" y "callar la voz de la sociedad civil andaluza", por lo que ha inferido que se trata de "una censura como una catedral" y de "otra cacicada más en la casa de los andaluces".

En rueda de prensa en la Cámara autonómica, Férriz ha concluido que esta iniciativa supone que Andalucía "más que una comunidad autónoma parece un régimen el régimen del señor Moreno Bonilla".

Ha planteado que se trata de "un pasito más" que se añade a otras medidas que ha impulsado el Partido Popular en la elección de los responsables de órganos de control como "lo que ha pasado en la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Antifraude, Canal Sur".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha considerado que "de regulación nada, censura, así se llama lo que quiere hacer el señor Aguirre con esta sala de prensa", por cuanto ha esgrimido que la aspiración es dar "un portazo en la cara a los propios andaluces", ya que ha argumentado que "se quiere vetar para que no hablen aquí los sindicatos, que no vengan las enfermeras, los del INFOCA, que no vengan los padres y madres, las AMPA".

A estos colectivos que dejarían de tener acceso a la sala de prensa de la Asamblea legislativa autonómica ha sumado Férriz una figura como "los ministros del Gobierno de España", para precisar que "la señora Montero no puede venir aquí a comparecer en esta sala de prensa", en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y también secretaria general del PSOE de Andalucía.

"La conclusión es bastante clara aquí: no puede venir nadie que moleste y critique al rey Baltasar porque aquí nadie puede criticar y molestar al presidente de la Junta de Andalucía", ha sostenido Férriz.

La portavoz adjunta socialista ha explicado que el procedimiento debería haber sido "sentarte con los que utilizan la sala, por una parte con los grupos políticos", así como con los otros usuarios de la sala de prensa, los periodistas, antes de argumentar que el Grupo Socialista se ha reunido con la presidenta del Colegio de Periodistas de Andalucía, "que no tenían idea de que se iba a regular el uso" y ha pedido "que se quede eso encima de la mesa".

Ha contrapuesto que en el Congreso de los Diputados "se debate cuál es el uso que se puede hacer de la sala de prensa", en el caso de Andalucía "no se cuenta con absolutamente nadie" y ha lamentado que "lo que hacemos es utilizar todo lo público al servicio del señor Moreno Bonilla", para advertir de que "este Parlamento que cada día es menos Parlamento y es más sucursal de San Telmo".

Férriz ha recriminado también a la Mesa del Parlamento que la sala de prensa tiene una propuesta de denominación, para llamarse José Carlos Pichi Perelló, Pipo, quien fuera jefe de prensa de la institución, para recordar que fue una propuesta que hizo hace casi dos años la Asociación de la Prensa de Sevilla, antes de recordar que "a otras salas de este Parlamento se le ha puesto el nombre en dos semanas, pero han pasado casi dos años y a esta sala no se le puede poner el nombre propuesto por la Asociación de la Prensa de Sevilla".