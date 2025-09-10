PSOE-A sitúa la citación judicial de los gerentes del SAS como "resultado de una trama urdida en el Consejo de Gobierno"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha considerado este miércoles que la citación judicial en noviembre de tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Juzgado de Instrucción de Sevilla que investiga los contratos sanitarios de emergencia "no es fruto de la casualidad, ni siquiera de la mala gestión, es el resultado de una trama perfectamente urdida, premeditada, diseñada en el Consejo de Gobierno de Moreno Bonilla".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en una jornada en la que la Cámara autonómica retoma la actividad con las sesiones plenarias y en la que la Cadena Ser ha adelantado una providencia del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla que investiga una denuncia del Grupo Socialista sobre contratación de emergencia por el SAS.

"Van a pasar por los juzgados todo los gerentes desde que Moreno Bonilla es presidente", ha indicado en este sentido la representante socialista, quien ha sostenido sobre la forma de proceder del Gobierno andaluz en la contratación sanitaria que "cuando ya no había emergencia sanitaria se inventaron la emergencia", además de precisar que "los investigan porque trocearon contratos", para apuntar aquí que hubo una adjudicación "500 veces a la mismas personas".

"Empiezan estas sesiones plenarias con el paseíllo por el juzgado de los colaboradores necesarios para prepetrar este caso de corrupción sanitaria que se construye sobre el sufrimiento de los andaluces con lo más sagrado, que es la vida", ha afirmado Férriz en el inicio de su análisis de la citación judicial como investigados de la actual gerente del SAS, Valle García, así como de sus predecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

A éstos se sumara la comparecencia como testigos de la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, y en el momento de los hechos investigados, máxima responsable de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y de quien fuera director económico del SAS, José Antonio Miranda.

Férriz ha seguido ahondando sobre esa gestión de la contratación sanitaria para apuntar que "los investigan por haber metido la mano en el bolsillo de los enfermos andaluces, por regar de millones a las empresas privadas", mientras ha apelado a que "han hecho de todo", incluido ahí proseguir con "una emergencia cuando no lo había, trocear contratos", a lo que se ha sumado que "se han cargado a todo el Cuerpo de Interventores que pusieron blanco sobre negro que esa forma de contratar era corrupta".

Ha señalado al presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, para calificar de "inaudito que pervierta a una institucion por negarse a investigar algo que a todas luces es evidente" y considerar que ha convertido en "un chiringuito" a este organismo de fiscalización externa por negarse a investigar los contratos del SAS, la portavoz adjunta del Grupo Socialista se ha cuestionado que Valme García no haya dimitido cuando es una exigencia habitual del Partido Popular ante un caso de corrupción.

Ha proclamado que "no tenemos ninguna duda de que estos colaboradores necesarios acabarán muy bien colocados" y ha advertido a los comparecientes como testigos, la hoy viceconsejera de Economía y el exdirector económico del SAS, que "cuidadao que cuando en los juzgados se entra como testigo y se sale como imputado".

La portavoz adjunta socialista ha recordado que desde un punto de vista parlamentario "llevamos esperando dos años un Pleno monográfico sobre contratación", cuya no celebración ha atribuido a que "no le sale de la mayoría absoluta al Partido Popular y al principal valedor que es el señor Aguirre, que fue consejero de Salud cuando empezó esta trama".

"A ver si nos enteramos del gran misterio de los 3.722 millones a la sanidad privada", ha afirmado Férriz en alusión al montante del dinero destinado a los conciertos sanitarios, al tiempo que ha advertido de que "esas listas de espera se han triplicado", por lo que ha apuntado su asombro por el hecho de que "no hemos parado de darle dinero y las listas de espera no se han reducido".

"Alguien nos puede decir donde están esos 3.722 millones, como es posible que esa medida estrella sea darle más dinero" a las clínicas privadas, mientras ha cuestionado como el último importe para renovar los conciertos sanitarios, 533 millones de euros, "no pueden ir a contratar profesionales, a pagarles dignadamente, a construir quirófanos".

"Por qué no puede ir a la sanidad pública, esta es la respuesta que nos tiene que dar el presidente de la Junta de Andalucía", antes de inferir que "por eso se inicia con un paseíllo por los juzgados", mientras ha apuntado que "el señor Moreno Bonilla vive en Bonillalandia", para lamentar que "las élites saquean esta tierra" y para presentar al presidente andaluz como "el mejor CEO que tienen que es Moreno Bonilla".