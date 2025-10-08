El PSOE subraya la "determinación" del Gobierno de España para que "Granada tenga un AVE de primera"

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Infraestructuras del PSOE de Granada, Antonio Salazar, ha valorado la "determinación" del Gobierno de España para la culminación de la construcción de la Variante de Loja, tras conocer que el Ministerio de Transportes ha adjudicado por 283,3 millones de euros la ejecución del último tramo, con el fin último de que la provincia "tenga un AVE de primera".

Según ha subrayado Salazar en una nota de prensa este miércoles, se trata de "una magnífica noticia más para garantizar la totalidad de un proyecto necesario que permita a Granada contar con un AVE de primera y desechar, por fin, el trazado decimonónico que nos dejó el PP".

Salazar ha destacado así el "compromiso personal" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dar solución al "embudo" con el que contaba la línea ferroviaria en Loja, en el Poniente de Granada, en primer lugar, favoreciendo que la declaración de impacto ambiental no caducara y seguidamente aportando los recursos y los trámites oportunos para sacar adelante la variante.

Tras apuntar que todos los tramos están ya con las obras adjudicadas, en ejecución o terminadas, el dirigente socialista ha indicado que la provincia "mejorará así el futuro corredor ferroviario mediterráneo y, además, dará respuesta al incremento de pasajeros y de servicios ferroviarios, así como a la reducción de los tiempos de viaje en unos 15 minutos".

"Este y otros hitos como acabar con el aislamiento ferroviario con el que el PP condenó a Granada a ser una provincia de segunda, la reconexión con Madrid por Talgo, la llegada del AVE y la implantación de un servicio madrugador con la capital española, la duplicación de la vía entre Antequera y Granada o el impulso a la adaptación del tramo Granada-Almería al corredor ferroviario mediterráneo, confirman la apuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por el ferrocarril en nuestra provincia y por revertir la situación de abandono que heredó el actual Gobierno", ha afirmado.