El PSOE tacha a Carazo de "negligente" con Granada como una de las capitales "más contaminadas de España"

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado la "absoluta negligencia" de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y ha criticado que con el PP la ciudad de la Alhambra "vuelve a ser una de las capitales más contaminadas de España".

Así, Ruz ha afeado la actitud de la primera edil ante los "alarmantes" niveles de contaminación en Granada, "sobre todo estos últimos diez días donde las partículas han llegado incluso a duplicarse sin que desde el Ayuntamiento se hayan activado medidas para rebajar los niveles, ni pautas informativas para proteger a la población".

Para la portavoz, según ha informado el PSOE en una nota, "la inacción" del equipo de Gobierno de Marifrán Carazo es "lamentable", por lo que le ha reprochado que no haya tomado "ningún tipo de iniciativa, ningún control al respecto, ni haya planteado mecanismos de actuación en estas situaciones críticas como la de estos días".

Al respecto, ha indicado que "la calidad del aire que respiran los granadinos es, nos guste o no, una de las peores de España. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los indicadores, por lo que se hace necesario actuar con contundencia, algo que en estos dos años de gobierno del PP en la ciudad no ha ocurrido".

En este sentido, ha otorgado un "cero" rotundo a la política medioambiental de Marifrán Carazo en sus dos años de gobierno, quien "ha dado al traste con todas las medidas que se habían puesto en marcha por el gobierno anterior".

La portavoz socialista ha criticado duramente la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que, según Ruz, el PP ha convertido en una "herramienta meramente recaudatoria", desvirtuando su objetivo principal de mejora de la calidad del aire.

"La ZBE no está sirviendo absolutamente para nada, sólo para crear desconcierto y multas, en un ejemplo de la falta de sensibilidad de la derecha a un problema que en nuestra ciudad afecta a la salud de las personas", ha argumentado la concejal.

En cuanto a los proyectos medioambientales, Raquel Ruz ha lamentado que el equipo de Carazo "se haya limitado a dar continuidad a iniciativas proyectadas por el anterior gobierno de Paco Cuenca, con la creación de cinco grandes extensiones de masa verde bajo el manto del programa Granada Respira, financiado gracias a los Fondos Next Generation, a las que Carazo no ha sumado ninguna iniciativas más, dando tan sólo continuidad a lo proyectado con anterioridad, demostrando que no tiene ideas, ni modelo de ciudad".

Finalmente, Ruz ha mostrado su preocupación por proyectos como la instalación de 30.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas en la zona del Fargue, que, a su juicio, "empeoren en un futuro la mermada calidad del aire que respiramos, ya que se prevé arrancar olivos centenarios y destruir todo un ecosistema vital al lado de los valles del Darro", mientras la alcaldesa Carazo mantiene un "silencio cómplice ante esta agresión mediomabiental de consecuencias incalculables".

La máxima responsable del PSOE en la capital ha apuntado que "la salud de los granadinos no puede ser una moneda de cambio ni una cuestión ignorada por la inacción política", por lo que ha exigido al gobierno de Carazo que "actúe de inmediato, con medidas reales y un compromiso firme con la calidad del aire que respiramos".

"A la señora Carazo no le duele Granada, no le duelen los granadinos y granadinas. No la he escuchado hablar de la calidad del aire ni una sola vez, ni de tener medidas valientes", ha sentenciado Ruz, quien también ha recordado la paralización de proyectos como las "plazas blandas". "¿Qué pasa con la salud de los granadinos y las granadinas que estamos respirando diariamente el peor aire de toda España?", ha interpelado Ruz.