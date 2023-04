PSOE tacha de "indecentes" las listas de espera y Salud defiende que Andalucía "es la que más ha mejorado" desde 2018

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, ha acusado al Gobierno andaluz de "ocultar intencionadamente" las listas de espera desde junio de 2022"¡ porque "son insoportables e indecentes", mientras que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido que Andalucía es la que "más ha mejorado" desde 2018, con "una lista de espera media quirúrgica de 80 días menos y de 53 menos en el caso de consultas de especialista".

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Férriz ha afirmado que el motivo "por el que esconden las listas de espera es porque son escandalosas, insoportables e indecentes" y "evidencian que se han burlado de los andaluces". "Nos han contado una milonga descomunal, que era que había que derivar dinero a la privada para reducir las listas, y aunque el dinero sí ha llegado a la privado las listas no han parado de aumentar".

"Hay más de un millón de andaluces esperando para ser operados o para ir al especialista", ha manifestado, para añadir que "si ya era escandaloso que las lista aumentaran un 22% de 2021 a 2022, en el cierre de 2022 han batido récord, siendo los andaluces los que más esperamos de toda España".

"Es un bulo que están dando cita para el especialista para 2024, que hay que esperar hasta un año para que te operen", pregunta Férriz, que ha lamentado que mientras "viven de la frivolidad y la propagando diciendo que la culpa es de los demás". "Hay personas que están angustiadas y desesperadas, empujadas a hacerse seguros privados".

Así, la portavoz socialista ha finalizado asegurando que "el bulo es que no admitan que la sanidad tiene más problemas que nunca, que para justificar sus chanchullos, y dar dinero a sus amigos a dedo, hayan dicho que hay una emergencia que no existía, una presión asistencial que no existía y un plan de reducción de listas de espera que nunca existió". "Dónde ha ido a para todo el dinero de la privada si no ha sido para reducir la listas de espera", ha finalizado.

Por su parta, la titular de Salud le ha respondido que "no ocultan nada" y que se enviaron los datos la Ministerio en diciembre, que "las publica en junio aunque este año ha decido publicarlas en abril" y ha reprochado a Férriz que venga a hablar de "ocultación" lista de espera, con "medio millón de andaluces escondidos en los cajones cuando llegamos; entonces no les importaba el sufrimiento de las personas".

Ha apuntado que aunque "les duela, Andalucía es la que mejor

resultados tiene en tiempos de espera, la que más ha mejorado desde 2018 cuando partíamos de sus datos". Ha añadido que "a pesar de tener hoy un 20% más de lista de espera, que seguimos arrastrando de las crisis sanitaria, hemos reducido en 80 días el tiempo medio de espera para una operación quirúrgica que en 2018, mientras que la media nacional se ha reducido en siete días".

Además, ha destacado que "si hablamos de consulta de especialista, hemos reducido el tiempo medio de espera en 53 días y la media nacional en un día".

"Nuestro objetivo es seguir reduciendo las listas de espera, como lo hemos hecho, un 37,3% con respecto a 2018, y vamos a seguir trabajando por los andaluces, vamos a seguir operando y a dar soluciones a los andaluces, no a engañar a nadie".