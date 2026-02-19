PSOE tacha de "irrisorio" y "electoralista" el plan de empleo específico de la Junta para la provincia de Jaén

Archivo - Víctor Torres/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha tachado de "irrisorio" el plan de empleo específico de la Junta de Andalucía por su cuantía de siete millones, al tiempo que lo han calificado de "electoralista" por el momento en el que se ha publicado la orden "a pocos meses de las elecciones y arrastrado por la presión parlamentaria".

El parlamentario socialista Víctor Torres ha apuntado en un comunicado que los ayuntamientos de la provincia de Jaén "llevan 15 meses esperando" este plan desde que en diciembre de 2024 lo anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Precisamente, en la última Comisión de Empleo, Torres preguntó al Gobierno andaluz que había ocurrido con este plan "vendido a bombo y platillo" por Juanma Moreno en el Parlamento hace 15 meses y que desde entonces "nunca más se supo de él".

El PSOE entiende que con su pregunta en comisión, "parece que los plazos y los tiempos se han acelerado", puesto que "la Junta se ha apresurado para publicar la orden en el BOJA" para lo que se ha denominado el plan Impulsa-T. "Han tenido 15 meses esperando a los municipios de la provincia de Jaén y ahora publican la orden: cuántas cosas van a hacer antes de convocar las elecciones y disolver el Parlamento", ha señalado Torres.

Ha incidido en que "ahora quieren anunciar siete millones de euros que son irrisorios para una provincia necesitada como Jaén", una cifra "muy alejada de los planes de empleo que se ponían en marcha en Andalucía cuando gobernaba el PSOE" y que llegó a sumar 24 millones de euros en su último año.

El parlamentario también se ha referido al "viraje" que ha tenido que dar la consejera de Empleo, Rocío Blanco, puesto que varias son sus intervenciones en el Parlamento en las que "cuestionaba la viabilidad y eficacia de los planes de empleo". En este sentido, ha apuntado a los difíciles años de "atroz sequía" en la provincia de Jaén, donde la Junta "se negaba a aprobar los planes especiales de empleo que le reclamaba el PSOE para paliar la falta de jornales en los pueblos".

"Los pedíamos y la consejera los negaba y mientras tanto, la Diputación invertía diez millones de euros en planes de empleo, a pesar de que no era su competencia, para solventar lo que no hacía la Junta", ha concluido Torres.