PSOE-A tacha a Moreno de "feminista de 'temporá'" y él pide "no apropiarse ni manosear la bandera de la igualdad"

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de no haber hecho "nada efectivo para las mujeres" desde el gobierno andaluz, y de ser "un feminista de 'temporá'", mientras que el líder 'popular' ha replicado que "la bandera de la igualdad no es algo de lo que uno debe apropiarse, ni debe manosear", sino que "es transversal, común, y sólo se puede conseguir desde la actitud plena, competente y global de todos los que representamos a la sociedad".

Así se lo ha trasladado Moreno a Férriz en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento andaluz, en la que la portavoz socialista ha afeado al presidente cuestiones como que, en Andalucía, las mujeres cobran "5.136 euros menos que los hombres por hacer lo mismo", y es "la tercera comunidad con mayor desigualdad salarial en España".

"Tenemos peores condiciones laborales y menos contratos indefinidos", ha abundado la portavoz socialista en referencia a la situación de las mujeres andaluzas, y antes de advertir además de que "el rostro de la pobreza en esta tierra también es femenino", y de que, "con esta realidad", el presidente de la Junta "tiene poco de qué felicitarse y de qué presumir".

Férriz ha apostillado que no culpa "sólo" a Moreno de esos datos, pero sí de que, "teniendo más dinero que nunca, 1.800 millones de superávit, 600 millones metidos en un cajón destinados a políticas de empleo, no haya hecho absolutamente nada efectivo para las mujeres, imagino que para no molestar a quienes le han permitido ser presidente", ha agregado la portavoz socialista en alusión a Vox.

Tras sostener que "las mujeres andaluzas estamos peor que hace tres años", ha acusado a Moreno de ser "un presidente pose, que lleva tres años canjeando los derechos de las mujeres", y que con motivo del reciente 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, "se ha inventado un plan estratégico" de igualdad "que no tiene ni una medida concreta ni una memoria económica".

EL PSOE "JAMÁS MERCADEARÁ CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES"

En esa línea, Férriz ha reprochado al Gobierno andaluz que "la igualdad vale cero" para ese ejecutivo, y que dicho plan es simplemente "un anuncio, un lavado de cara a las elecciones", al tiempo que ha enfatizado que el PSOE "jamás mercadeará con los derechos y la vida de las mujeres".

Moreno le ha replicado preguntándole por qué el PSOE "ha canjeado recursos que son para las mujeres andaluzas en beneficio de partidos independentistas que han apoyado al Gobierno de Sánchez". "¿Por qué las mujeres andaluzas valen menos que unas mujeres catalanas o vascas?, ¿por qué vamos a tener menos fondos económicos para políticas de igualdad, de empleo, de integración, que una mujer vasca o catalana?", ha seguido preguntando el presidente de la Junta a la portavoz socialista, a quien ha recriminado que "una vez más se equivoca" en el Parlamento, porque "saca debates que sabe que son perdidos, porque no son honestos".

El presidente ha pedido al PSOE-A "pocas lecciones" en materia de brecha salarial, porque "en 2018 era de 5.800 euros entre mujeres y hombres" en Andalucía y el actual gobierno de PP-A y Cs la ha "reducido", así como ha puesto de relieve que las mujeres ocuparon el 66% de los 130.000 nuevos empleos creados el año pasado en la comunidad autónoma.

PASOS DE LA JUNTA HACIA UNA "IGUALDAD REAL"

Moreno también ha citado cuatro pasos de su gobierno "para avanzar hacia la igualdad efectiva y real", como son el Plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno; la Estrategia de Conciliación, que "va a estar en el primer semestre" de este año; el Plan Integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género, y la Estrategia andaluza para luchar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que "fue aprobado hace meses", según ha detallado.

Férriz le ha replicado tachándole de "feminista de 'temporá'", que "cuando llega el 8 de marzo se pone el disfraz de feminista y se aprende un mantra", que el de este año ha sido el de que "las mujeres son imprescindibles".

La portavoz socialista ha aludido a una canción de Raimundo Amador para criticar a Moreno que, "cuando pasan los días 'señalaítos', recorta dos millones de euros a las asociaciones de mujeres que acompañan y asesoran a las víctimas de violencia de género", mientras da dinero a "asociaciones que se van a las puertas de las clínicas a amedrentar y culpabilizar a las mujeres que quieren interrumpir sus embarazos voluntariamente", o que "elimina el lenguaje inclusivo en los libros de texto" y "recorta 300.000 euros a las universidades públicas en programas de lucha contra la violencia machista".

También ha afeado al Gobierno de Moreno que haya eliminado "programas como el 'Cualifica', que garantizaba la formación y el acceso al empleo de mujeres que salieron de su casa con lo puesto, huyendo de la muerte", así como de "deteriorar y recortar los servicios públicos dejándonos a las mujeres trabajadoras sin la red de ayudas públicas que necesitamos para poder conciliar y no tener que volver a quedarnos en nuestras casas".

Férriz ha criticado también a Moreno que "niega la violencia machista creando un teléfono de violencia intrafamiliar" que supone un "despilfarro de dinero público para agradar a sus amigos de la extrema derecha", y que "deja de gastar el 27% de los fondos del pacto de Estado" contra la Violencia de Género, "el 21% de los presupuestos de violencia de género, el 16% del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y el 11% del presupuesto para la igualdad", al tiempo que "se gasta el 100% de la partida para propaganda, para que nadie sepa lo que está haciendo".

"Andalucía necesita un gobierno feminista todo el año, y las mujeres estamos muy hartas y tenemos más claro que nunca que para parar a la extrema derecha hay que pararle a usted y al PP, porque, mientras siga gobernando, quienes ganan son los enemigos de las mujeres", ha añadido la portavoz socialista en sus reproches a Moreno.

El presidente le ha replicado que "no se puede hacer oposición desde la mentira" y "los 'fake' permanentes", y que el PSOE "tendría credibilidad si a lo largo de años hubiera cumplido con las mujeres" desde la Junta.

Además, ha reprochado a los socialistas su "pinza" con Vox y Unidas Podemos "para no incrementar los gastos en políticas de igualdad y de mujer y que el IAM tuviera un incremento del 7,4%" en el Presupuesto de la Junta para 2022.

Tras preguntarle cuántas "ayudas, pisos tutelados, casas de acogida" se podrían haber pagado "simplemente con la abstención" del PSOE-A al proyecto de Presupuesto de la Junta, Moreno ha reprochado a la portavoz socialista que "une" sus votos a los de Vox "para eliminar fondos para las mujeres".

El presidente ha subrayado además que su gobierno ha "multiplicado por diez el presupuesto para el teléfono de atención a las mujeres", así como que los centros municipales de información a la mujer han incrementado su financiación hasta alcanzar un "récord de 33 millones".

Moreno, además, ha aludido al informe que la Cámara de Cuentas ha publicado relativo a la acción del IAM en 2018, último año completo de gestión del PSOE-A en la Junta, que manifiesta que "no se alcanzaron los objetivos de promover la igualdad real y efectiva" por parte de dicho instituto.

Tras reprochar a los socialistas que en 2018 "tan sólo ejecutaron 250.000 euros de los 15,3 millones que esta comunidad recibió del Pacto de Estado" contra la violencia de género, Moreno ha concluido preguntando a la portavoz del PSOE-A "dónde estaba su política de mujer" entonces. "En un cajón metido", ha respondido el presidente, que ha concluido animando a los socialistas a que "den un paso valiente y hagan una sola propuesta positiva para las mujeres andaluzas".