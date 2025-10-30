PSOE tacha los presupuestos de la Junta de "papel mojado" para Jaén y "sin un solo proyecto emblemático"

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha tachado los presupuestos de la Junta de Andalucía de "papel mojado" para la provincia de Jaén ya que siguen "sin un solo proyecto emblemático".

Para el parlamentario socialista, Víctor Torres, el borrador de presupuestos para 2026 es un "festival de propaganda" para "intentar tapar la vergüenza de la gestión sanitaria de Juanma Moreno" aunque "no arreglan absolutamente nada de la situación de la sanidad pública".

Además, ha añadido en un comunicado que "ni siquiera cumplen con las promesas del PP", puesto que "no hay ninguna partida específica para la Ciudad Sanitaria" sino que "son siete millones de euros para la lavandería y un tanque de tormentas" cuando para Málaga "hay más de 30 millones de euros para su tercer Hospital".

Torres, que ha hecho estas declaraciones junto al solar de la Ciudad Sanitaria, ha incidido en que estos presupuestos de la Junta "no van a hacer que los centros de salud atiendan en menos de 15 días, ni que haya más profesionales sanitarios, ni que se cubran las plazas de once radiólogos vacantes en los hospitales de Jaén, ni que se incorporen neurólogos para poder atender en plazos razonables, ni resuelve la situación de más de 83.000 personas en lista de espera, como tampoco resuelve la situación de la Dependencia ni la privatización de la Formación Profesional".

Además, ha subrayado que la provincia ocupa "el último escalón de inversiones" junto a Huelva y ha rechazado que se invierta más por habitante como se sostiene desde el Gobierno andaluz. Ha explicado que Jaén tiene el 9,8 por ciento de la población andaluza y "la inversión provincializada apenas supera el ocho por ciento.

"Hay infrafinanciación en una provincia que necesita discriminación positiva. La realidad es que se condena al ostracismo y al agravio a Jaén, dejándola la última sin un solo proyecto emblemático", ha dicho Torres.

El parlamentario ha hecho hincapié en que "si Jaén sigue condenada al olvido, no recibe las inversiones necesarias y encima éstas no se ejecutan, estamos hablando de unos presupuestos que son papel mojado, un festival de propaganda que por cierto ya nadie compra". En este punto, ha afirmado que la Junta "no puede seguir ya mintiendo sobre infraestructuras que siguen pendientes".

En este punto, ha aconsejado comparar los presupuestos de 2025 y 2026 porque "comprobarán que las partidas se repiten y que son el claro ejemplo de no haber ejecutado los presupuestos de ese año". Torres ha resaltado que los presupuestos recogen proyectos que "vuelven a estar incorporados este año porque no se han ejecutado".