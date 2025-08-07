El PSOE teme que el Gobierno local "puede dejar pasar el plazo de alegaciones" a Zona de Afluencia Turística en Córdoba

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha alertado este jueves de que "el equipo de Gobierno del PP está en riesgo de no presentar en tiempo y forma las alegaciones a la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) impuesta por la Junta de Andalucía", una medida que "ni responde a la propuesta municipal ni a lo acordado por el Consejo Andaluz de Comercio".

Según informa el PSOE en una nota, González ha criticado duramente que, "pese al anuncio realizado el pasado 28 de julio de que se presentarían alegaciones, el Ayuntamiento hasta ahora solo ha solicitado documentación adicional a la Junta y una ampliación de plazo, sin haber registrado aún alegaciones propiamente dichas al expediente".

"Si la Junta no concede la prórroga y el Ayuntamiento no actúa con urgencia, el plazo podría agotarse sin que se haya defendido ni siquiera su propia propuesta", ha señalado la socialista, que ha pedido que "no se deje pasar el plazo de alegaciones, que se presenten en tiempo y forma".

Asimismo, González ha pedido que "se haga respetar la propuesta del Ayuntamiento", pues "no es de recibo limitarse a pedir papeles y una ampliación sin garantías, mientras no se cumple con la obligación de alegar",.

Desde el Grupo Municipal Socialista han advertido de que "la ZGAT aprobada por la Junta amplía aún más la liberalización de horarios comerciales, favoreciendo claramente a las grandes superficies", y generando "más precariedad laboral, más desigualdad y mayor presión sobre el pequeño comercio cordobés".

"Entre lo que el PP hace en la Junta y lo que no hace en el Ayuntamiento de Córdoba, las grandes superficies se frotan las manos mientras sus trabajadores y el comercio de barrio corre el riesgo de hundirse un poco más", ha lamentado Mamen González.

Así las cosas, el PSOE de Córdoba ha exigido al alcalde, José María Bellido, que "actúe con responsabilidad, se haga respetar y deje de mirar hacia otro lado ante decisiones de sus compañeros en la Junta de Andalucía que afectan directamente al modelo económico y social de la ciudad".

"Nosotros sí vamos a defender el comercio de cercanía, sostenible y con derechos laborales. Córdoba merece un modelo más justo y no una ciudad entregada al calendario de las grandes superficies", ha concluido la socialista.