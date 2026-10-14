El PSOE-A tendrá a un ministro como cabeza de lista al Congreso y renueva a seis de sus números uno para el 29N

Archivo - La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, preside una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del partido. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A contará con un ministro, José Manuel Albares, entre sus cabezas de listas al Congreso para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Solo Huelva y Jaén mantienen a sus números uno con respecto a los anteriores comicios de 2023 frente a los que la comunidad pierde a dos ministros entre sus papeletas.

Los comités provinciales del PSOE-A han aprobado este miércoles sus propuestas de candidaturas al Congreso y al Senado que pasarán a ser revisadas y analizadas por la Comisión Ejecutiva a nivel regional este jueves, para posteriormente aprobarse definitivamente en el Comité Federal del sábado 17 de octubre.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es el único miembro del Gobierno central que encabeza la listas andaluzas, en su caso por la provincia de Cádiz. Albares sustituye así al también ministro Fernando Grande-Marlaska, número uno en julio de 2023.

Uno de los ministros que no repite en estas elecciones es Luis Planas, titular de Agricultura, quién será sustituido en la provincia de Córdoba por el diputado Alberto Mayoral, número tres de la lista en las anteriores elecciones.

Tampoco repite por Sevilla la entonces ministra de Hacienda y ahora secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. En su lugar, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, encabezará la lista en la provincia en la que estará acompañado por la diputada Carmen Castilla, quién fue la número tres de los socialistas en Sevilla en las elecciones de julio de 2023, y por el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.

En Málaga, el secretario de Organización del PSOE provincial, diputado provincial y concejal en Marbella, José Bernal, será el número uno de la candidatura al Congreso de los Diputados. De esta forma sustituye a la vicesecretaria general del PSOE de Málaga, diputada nacional y concejala en Torrox, Mari Nieves Ramírez, quien ocupará el puesto número cuatro en la papeleta.

Por su parte en Granada, encabezará la lista la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, mientras que en Almería lo hará la secretaria adjunta a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Anabel Mateos.

Solo dos provincias repiten cabeza de lista con respecto a las anteriores elecciones. Es el caso de Huelva con el diputado Gabriel Cruz y Jaén con Juan Francisco Serrano.

CUATRO SECRETARIOS PROVINCIALES AL SENADO

El PSOE-A también ha renovado buena parte de sus nombres para conformar las listas al Senado de las cuales solo repiten dos cabezas de lista, en concreto en las mismas provincia donde revalidan los números uno al Congreso, Huelva y Jaén.

En Almería, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José María Martín, encabeza la candidatura provincial junto a Rocío Fernández Zamora e Ismael Gil Salmerón. En 2023, la lista estaba conformada por Antonio Martínez, Teresa Piqueras y Juan Antonio Garrios.

En Cadíz, el partido ha elegido al secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, para ser el número uno a la cámara alta. El también alcalde de San Roque estará acompañado por Natalia Álvarez y Javier Rodríguez. No repiten ninguno de los tres candidatos de 2023, Fernando Moscoso, Cándida Verdier y José Ramón Ortega.

La lista de Córdoba también estará encabezada por su secretaria general provincial, Rafi Crespín, con el alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato, como número dos, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, como número tres. Cambia por completo la lista con respecto a 2023 en la que estaban María Ángeles Luna, Alfonso Muñoz Cuenca y Carmen Lara.

El secretario provincial de Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, será el cabeza de lista en la provincia granadina junto a la vicesecretaria general del PSOE de Loja, Carmen Ortiz; y el secretario coordinador del Desarrollo del Estatuto de Autonomía, Calidad Democrática y Agenda 2030 del PSOE-A, José Antonio Montilla.

En Huelva, repite la secretaria general del PSOE en la provincia, María Eugenia Limón, junto con Pablo Valdera y Rocío Cárdenas, ambos caras nuevas en las listas. No repiten Amaro Huelva y Syra Senra.

También repite como número uno para el Senado por Jaén, José Latorre, quién estará acompañado en la lista por Carmen Domínguez y Luis Romero, que sustituyen a Manuel Fernández y Josefa Jurado.

En Málaga, el exdiputado provincial y ex portavoz socialista en Fuengirola, Javier García León, será el número uno al Senado, sustituyendo a Rafael Granados. La lista la completan la concejala en Vélez-Málaga, María del Rosario Gómez, y el secretario del Área de Universidad, Innovación y Sostenibilidad del PSOE de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga. No repiten Mariló Narváez y Salvador Rojas

Finalmente, por la provincia de Sevilla, liderará la lista la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar. Quien fuera número uno en 2023, Antonio Gutierrez Limones, pasa a ser el número dos de la lista. También repite Eva Patricia Bueno, en esta ocasión como número tres. El candidato a la alcaldía de Sevilla, Antonio Muñoz, no estará en la candidatura.