El PSOE de Cádiz ratifica al ministro Albares como cabeza de lista para el Congreso y a Ruiz Boix para el Senado

Archivo - El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (1i) y el diputado por Cádiz del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix (2i), que encabezarán las listas del PSOE de Cádiz al Congreso y Senado, en una imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Comité Provincial del PSOE de Cádiz ha ratificado la lista de candidatos por la provincia a las Cortes Generales, confirmando al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como cabeza de lista para el Congreso y a Juan Carlos Ruiz Boix, actual secretario general del partido gaditano como 'número uno' para el Senado.

En declaraciones a los medios antes del comité, Ruiz Boix ha destacado de Albares su labor en la negociación del tratado sobre Gibraltar, que entró en vigor de manera provisional el pasado 15 de julio, con la desaparición de la Verja en La Línea de la Concepción.

Sobre el acuerdo, ha afirmado que es "histórico, fruto de una negociación de siete años, que permite no contar hoy en día con frontera, asegurando la fluidez y la unidad de los ocho pueblos del Campo de Gibraltar, lo que trae crecimiento y avances para el conjunto de la provincia".

La lista al Congreso aprobada por el Comité Provincial incluye a la diputada Mamen Sánchez como 'número dos', repitiendo posición respecto a las últimas elecciones generales de julio de 2023. El hasta ahora senador del PSOE y alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, se sitúa en el puesto tres y María Isabel Moreno Fernández en la posición cuarta. Cabe apuntar que en 2023 el PSOE de Cádiz logró tres escaños: Fernando Grande-Marlaska, Mamen Sánchez y Juan Carlos Ruiz Boix.

Por su parte, la candidatura socialista al Senado estará encabezada en Cádiz por el secretario general del partido en esta provincia y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, seguido de Natalia Álvarez y Javier Rodríguez.

DEFENSA DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO CON CÁDIZ

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reivindicado este miércoles la gestión del Ejecutivo central durante la celebración del Comité Provincial para la aprobación de las candidaturas socialistas a las Cortes Generales.

Ruiz Boix ha asegurado que el equipo de mujeres y hombres del PSOE gaditano va a "defender con uñas y dientes el buen balance de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez" en la provincia de Cádiz, marcándose como objetivo "seguir dignificando el empleo, revalorizando las pensiones, aumentando los fondos para becas y generando mayor actividad económica".

Ante el plenario, que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento del exalcade roteño Domingo Sánchez Rizo, el dirigente socialista ha utilizado los datos para "desmontar el discurso catastrofista de la derecha". Así, ha recordado que las listas del desempleo "se han reducido en más de un 35%, con 60.000 parados menos desde que gobierna Pedro Sánchez".

Un "hito" que ha vinculado directamente a "la mayor carga de trabajo impulsada desde el Estado en los astilleros de Navantia en Cádiz, Puerto Real y San Fernando", así como en el sector aeroespacial con Airbus, "donde tenemos los mejores números", ha apostillado.

Sobre la lista del Senado, que encabezará el propio Ruiz Boix, ha destacado que el PSOE "es el único partido que realiza asambleas y primarias para que los más de 5.000 militantes expresen su opinión, frente al modelo de designaciones a dedo de otras formaciones".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL EN BARBATE

En su intervención, Ruiz Boix ha puesto el foco en la necesidad de "combatir el inmovilismo de los gobiernos municipales sostenidos por las derechas", poniendo de ejemplo "flagrante de esta mala gestión" al Ayuntamiento de Barbate, dirigido por Miguel Molina (AxSí) con el apoyo del PP.

"Es un gobierno dormido, un gobierno que no funciona y que únicamente trabaja por la inercia de los años anteriores", ha denunciado de forma tajante.

El líder del PSOE provincial ha afeado "la sumisión" del regidor barbateño ante la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, lamentando que Molina "no se posiciona en la defensa de su municipio, sino que está a los servicios que le exige el Partido Popular".

Frente a esta "parálisis y falta de reivindicación", ha puesto en valor "el trabajo constante y con intensidad" del candidato socialista a la Alcaldía, Javier Rodríguez.

"Javito viene realizando una labor fundamental a la hora de fiscalizar y controlar la gestión municipal, pero, sobre todo, planteando propuestas que dan respuesta a lo que exigen los vecinos: mejores servicios públicos, oportunidades de empleo y una gestión seria del problema económico del Ayuntamiento", ha concluido, mostrándose convencido de que los ciudadanos "respaldarán mayoritariamente la alternativa sólida" que representa el Partido Socialista.