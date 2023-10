El PSOE tilda de "aberrante" la subida del 35% de la tasa de basura para 2024, con 34 euros de media por casa

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha tildado este jueves de "auténtica aberración de Bellido" la subida de un 35 por ciento de la tasa de basura para el año 2024 en la empresa municipal de Saneamientos (Sadeco), con unos 34 euros de media por vivienda.

En una rueda de prensa, Romero ha lamentado que se diga que "se bajan los impuestos", cuando "no es cierto", porque "los sube por otro lado", al tiempo que "los baja a las grandes empresas y grandes terratenientes", ha reprochado.

A su juicio, "el PP se suma a las subidas del PP en Málaga y Sevilla", de manera que "lo que hace uno lo hacen todos", a lo que ha agregado que "es una recaudación de cinco millones de euros con esa subida, mucho dinero para que después encima se engañe a los ciudadanos diciendo que bajan los impuestos".

Ante ello, ha indicado que desde el PSOE van a pedir que "se retire esa subida de la recogida de basura, porque los ciudadanos no se merecen una subida como esa", que, según él, "no pueden justificar que el IPC que ha subido un 35%, porque no es cierto, que es lo que vienen a recoger en la memoria".