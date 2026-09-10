PSOE-A y UGT-A abordan en una reunión "retos" en servicios públicos y sobre cuestiones como vivienda o siniestralidad

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, en la sede del sindicato en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones del PSOE-A y UGT-A, encabezadas por sus secretarios generales --María Jesús Montero y Oskar Martín, respectivamente-- han mantenido este jueves una reunión en la sede del sindicato en Sevilla en la que se han abordado "retos" relativos a servicios públicos o a cuestiones como la vivienda o la siniestralidad laboral.

La secretaria general del PSOE-A y su homólogo en UGT-A han atendido a los medios antes de esta reunión entre "dos organizaciones hermanas que tienen una historia compartida", según ha puesto de relieve María Jesús Montero, quien ha reivindicado el papel de la Unión General de Trabajadores en la transición de España a la democracia, "en la conquista de derechos y en la mejora de las condiciones de los trabajadores".

Montero ha coincidido con Martín en señalar que hay "una amplia agenda compartida" de temas que "poner en común" entre el PSOE-A y la UGT-A, y ha aludido a la política en torno a la vivienda como algo "imprescindible, sobre todo para los jóvenes", desde la premisa de que "no se puede reconocer un derecho de ciudadanía cuando uno no tiene un hogar donde poder ni siquiera conformar su propio proyecto personal".

Otro asunto a tratar en esta reunión ha sido la "revitalización de los servicios públicos", concebidos como "la red de seguridad de la clase trabajadora", según ha comentado Montero antes de advertir de que "está en riesgo" la "propia pervivencia" de estos, y de remarcar que para el PSOE-A es "fundamental que la sanidad, la educación pública, la dependencia, ocupen un lugar central en las políticas".

La dirigente socialista también ha señalado los "retos" que hay en materia de emergencias y sobre temas como la lucha contra los incendios, así como en relación a la Inteligencia Artificial y la "digitalización de la sociedad", ha añadido.

Montero ha comentado que pretendía que esta reunión sirviera para arbitrar "un mecanismo de colaboración estable" con el que el PSOE-A y UGT-A puedan "compartir información, socializar las propias estrategias y, en la medida de lo posible, desde la independencia de cada organización, tener la capacidad de caminar juntos".

"En este momento, todas las organizaciones progresistas tenemos que hacer un esfuerzo por dejar en un lado nuestras discrepancias, y caminar de la mano, porque todas las manos son necesarias para frenar este avance retrógrado de la ultraderecha" que se da "en Europa, y también aquí" en España, ha manifestado en esa línea.

UGT-A TRASLADA SUS PREOCUPACIONES AL PSOE-A

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, ha explicado que la reunión tenía un carácter "institucional y fraternal", y permitirá a ambas organizaciones analizar y reflexionar sobre algunos de los principales problemas que afectan actualmente a Andalucía y, especialmente, a las personas trabajadoras.

Entre ellos, el secretario general de UGT Andalucía ha situado el acceso a la vivienda como uno de los mayores problemas de la sociedad andaluza. Martín ha advertido de que el fuerte incremento de los precios está neutralizando buena parte de las mejoras salariales conseguidas mediante la negociación colectiva.

"A pesar de las subidas salariales y de los avances conseguidos en los convenios colectivos, el crecimiento del precio de la vivienda está quitando un poder adquisitivo muy importante a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía", ha señalado.

En este sentido, UGT Andalucía ha trasladado al PSOE-A las propuestas que el sindicato viene defendiendo en esta materia y, especialmente, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada junto a otras organizaciones para abordar el problema de la vivienda.

Martín ha vinculado esta situación con la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo que genere empleo estable, de calidad y con salarios suficientes. "Llevamos años hablando de transformar el modelo productivo andaluz y esa transformación no termina de producirse. Desafortunadamente, seguimos teniendo trabajadores pobres en Andalucía", ha denunciado.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Según ha explicado el sindicato en una nota, otro de los asuntos prioritarios planteados por UGT Andalucía ha sido la siniestralidad laboral, ante unos datos que la organización considera de "extrema urgencia", teniendo en cuenta que la comunidad autónoma acumula ya 91 personas fallecidas en accidentes laborales, prácticamente diez más que en el mismo periodo del año anterior.

"Estamos hablando de la vida de los trabajadores, y eso es lo primero que tenemos que defender los sindicatos de clase", ha subrayado el secretario general de UGT Andalucía, quien ha reclamado una actuación "coordinada y contundente de todas las administraciones públicas, desde el Estado hasta los ayuntamientos", para combatir lo que ha calificado como "la mayor lacra que tiene la clase trabajadora".

Durante el encuentro, UGT Andalucía también ha puesto sobre la mesa la situación de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación. Al respecto, Martín ha mostrado su preocupación por los últimos indicadores educativos, y ha defendido que los resultados de Andalucía están directamente relacionados con la inversión destinada al sistema público.

En este sentido, ha advertido sobre "la proliferación de universidades privadas en Andalucía mientras se debilita la financiación de las universidades públicas", una situación que, a juicio del sindicato, exige "un debate profundo sobre el modelo educativo que necesita la comunidad".

Por último, UGT Andalucía ha trasladado su "preocupación" por las consecuencias que puede tener para las personas trabajadoras el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para el Gobierno de la Junta en esta legislatura.

Oskar Martín ha advertido de que algunas de las medidas planteadas "van dirigidas a la línea de flotación de los derechos de la clase trabajadora", y ha señalado que el sindicato analizará sus consecuencias y "defenderá los derechos laborales y sociales ante cualquier posible retroceso".

Desde UGT-A han subrayado que continuarán "reclamando políticas que permitan avanzar hacia una Andalucía con empleo de calidad, salarios dignos, vivienda accesible, servicios públicos fuertes y centros de trabajo seguros, situando los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en el centro de las decisiones políticas".