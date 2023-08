PSOE, UGT y Satse critican a la Junta y al Ayuntamiento de Córdoba por trasladar pacientes de El Higuerón a Encinarejo

CÓRDOBA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, UGT y Satse han coincidido este martes en criticar a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba y al Ayuntamiento de la capital cordobesa a cuenta del traslado, a partir del próximo día 18, de los usuarios del Centro de Salud de El Higuerón, que cierra por obras, al ambulatorio de la entidad local autónoma (ELA) de Encinarejo, ubicada en el término municipal de Córdoba y que dista diez kilómetros de la mencionada barriada periférica de la misma capital cordobesa.

Así y en una nota, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que dé respuesta a "los problemas y preocupaciones de sus ciudadanos y exija a la Junta de Andalucía que los vecinos de El Higuerón no se tengan que desplazar a Encinarejo para su atención médica".

A juicio de Hurtado, "hay que buscar un lugar alternativo, en la misma barriada" de El Higuerón, "mientras se llevan a cabo las obras" y, de hecho, según ha subrayado, "desde la asociación de vecinos han ofrecido su propia sede", mientras que "un conocido supermercado también se ha prestado a ceder un local" e, igualmente, "se pueden alquilar locales comerciales y usarlos de forma transitoria, hasta que pueda volver el consultorio a su actual sede".

"Cualquier solución es posible --ha señalado--, menos la de hacer que se desplacen los vecinos de El Higuerón a otros centros de salud en otras barriadas, sin facilitarles en absoluto los desplazamientos a mayores y a niños, entre otros", avisando Hurtado que el PSOE va a "defender al vecindario de El Higuerón" en la que es "una causa justa".

Por su parte, la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP en Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha criticado en una nota que con el citado traslado se está obligando a "una población con una media de edad bastante avanzada a tener que desplazarse para ser atendida por su facultativo" prácticamente a "otra localidad", aunque estén en el mismo término municipal El Higuerón y Encinarejo, dada la distancia que los separa.

Para Heredia, ese desplazamiento es algo que "no todos se pueden permitir y que podría generar una falta de atención que agrave o incluso produzca nuevas afecciones, perjudicando a la salud de nuestros mayores y, por supuesto, perjudicando a un servicio que, no olvidemos, es un servicio público, pagado con los impuestos de toda la ciudadanía".

CARTA AL ALCALDE

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería Satse en Córdoba, Mohamedi Mohamed Mohamedi, por su lado, ha dirigido una carta al alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido (PP), en la que le avisa que ha sabido que "la decisión del Distrito Sanitario Córdoba", ante el previsto cierre por obras del mencionado centro de salud, "era evitar desplazamientos de los vecinos de El Higuerón a Encinarejo para recibir atención sanitaria" y, de hecho, "hace más de dos meses" el Distrito Sanitario "se dirigió por escrito" a la Alcaldía de Córdoba.

Lo que hizo entonces, según ha asegurado en su carta el secretario provincial del Satse, fue proponer al alcalde "la habilitación de estructura móvil en El Higuerón, debidamente provista de agua corriente, electricidad, etcétera, y con ello evitar los desplazamientos diarios de los vecinos de El Higuerón a la ELA de Encinarejo. Sin embargo, desde la Alcaldía se ha optado por no dar respuesta alguna ni solución a la razonable propuesta de la Dirección del Distrito Córdoba".

El caso, es que "si no se resuelve" la situación "con carácter urgente, se obligará a los 4.500 vecinos de El Higuerón a realizar cada día 20 kilómetros, entra la ida y la vuelta, en unas condiciones de salud que con frecuencia no son las mejores para verse obligados a realizar dicho desplazamiento", para ser atendidos en "el consultorio de Encinarejo, que se pretende que asuma la demanda sanitaria de 4.500 personas, más las 1.500 que actualmente tiene asignadas".

Ello, según ha advertido el dirigente sindical, "provocará con seguridad la saturación de espacios en el consultorio de Encinarejo, no solo para los pacientes, sino también para los profesionales sanitarios" que deberán atenderles, cuando resulta que "el consultorio de Encinarejo no está preparado en absoluto para asumir la atención sanitaria de más de 6.000 ciudadanos", no contando tampoco con "los espacios y dependencias necesarias para los profesionales sanitarios".