El PSOE urge a la alcaldesa de Granada la segunda fase del plan asfáltico de la Avenida de Dílar

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, junto con el viceportavoz Eduardo Castillo en la Avenida de Dílar - PSOE

GRANADA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente este miércoles el estado de conservación en el que se encuentra la Avenida de Dílar, la arteria principal y más comercial del populoso barrio del Zaidín, y ha urgido a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, a activar la segunda fase del plan asfáltico de la misma.

Durante una visita a la zona, según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, Ruz ha mostrado sobre el terreno "el severo deterioro del asfalto", advirtiendo de que la vía "ya no presenta simples baches, sino verdaderos socavones que suponen un peligro diario para la seguridad de vecinos".

Así, en atención a los medios de comunicación, Ruz ha recalcado que "la situación afecta de forma grave a los vehículos, motocicletas y patinetes, suponiendo además un riesgo evidente para los viandantes que intentan cruzar por los pasos de peatones plagados de grietas".

Ruz ha criticado el agravio comparativo que sufren los barrios respecto del centro de la ciudad, donde ha explicado que el equipo de gobierno "sí está concentrando sus esfuerzos de mejora", y ha exigido a Carazo "que tenga para con el Zaidín, un distrito que supera los 80.000 habitantes, la misma consideración y nivel de inversión que en otros puntos de Granada".

Para contextualizar el abandono al que ha dicho que está sometido esta vía, la portavoz ha indicado que, durante la etapa de gobierno socialista, se ejecutó una primera fase del plan asfáltico hasta la intersección con la calle Óscar Romero, "para que se continuara con una segunda fase que, tres años después de la llegada de Carazo a la alcaldía, no ha visto la luz".

Al respecto, la líder de la oposición ha detallado que "se dejó proyectado el reasfaltado de la segunda fase, una intervención que el actual gobierno municipal ha paralizado y que de momento no tiene visos de retomarse" y ha aducido que Carazo "mantiene este proyecto guardado en un cajón desde hace tres años, ignorando por completo a los vecinos y comerciantes que soportan diariamente esta degradación".

Asimismo, ha subrayado que esta situación no es nueva, dado que hace apenas un año el grupo del PSOE ya se desplazó a este mismo punto para exigir la ejecución de las obras, "sin obtener respuesta alguna por parte del Consistorio".

Para concluir, Ruz ha enmarcado esta inacción dentro de un problema generalizado de gestión municipal que "condena a las zonas periféricas al olvido, frente a calles más céntricas", y ha señalado que la paralización de los planes asfálticos "demuestra de forma clara que para la señora Carazo los barrios son secundarios".

"Esta falta de inversión en infraestructuras básicas, sumada a los problemas crecientes de suciedad y falta de mantenimiento, evidencia una política municipal centrada en el escaparate que da la espalda a los distritos donde reside la inmensa mayor parte de la población granadina", ha aseverado.

(EUROPA PRESS)