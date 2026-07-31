PSOE urge a la Diputación de Granada a "acabar con cuatro meses de retraso" en el pago de la ayuda a domicilio

Archivo - La portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez. - PSOE - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha urgido al gobierno del PP en la Diputación de Granada que "se ponga al día con el pago de la ayuda a domicilio, tras acumular cuatro meses de retraso, y deje de asfixiar a los ayuntamientos de la provincia".

Junto a la portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Fátima Gómez, Sánchez ha calificado de "insostenible" esta situación y ha denunciado que el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez (PP), "tenga ahogados a los ayuntamientos de la provincia mientras se dedica a hacer anuncios de obras magnánimas".

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha afirmado que "justamente hoy hace cuatro meses que los ayuntamientos están afrontando económicamente lo que la Junta de Andalucía no paga ni la Diputación tampoco adelanta".

Tras el pleno extraordinario urgente celebrado en Diputación para tomar cuenta de la renuncia de Marta Nievas como diputada provincial ante su nombramiento como delegada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta en Granada; Gómez ha señalado que "tiene mucho trabajo por delante para cumplir con los ayuntamientos. Le deseamos suerte en esta nueva etapa porque la va a necesitar".

"Nada más llegar, ya tiene importantes deberes como este ante la demanda que existe en los ayuntamientos de la provincia. No debe poner en juego tantos puestos de trabajo y ayudar a los municipios a que paguen religiosamente a los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio", ha indicado.

La socialista ha añadido que "no puede poner en peligro el salario de las y los profesionales ni a las empresas que prestan este servicio. Tiene mucho trabajo por delante".