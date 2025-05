PSOE urge a la Junta el arreglo de un camino forestal que une cuatro pueblos de la Alpujarra de Granada

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Gerardo Sánchez ha urgido a la Junta de Andalucía el arreglo del camino forestal que une los municipios de Capileira, Bubión, Soportújar y Cáñar por el que actualmente "solo pueden circular vehículos todoterreno debido a su estado deplorable y peligroso".

"Por este camino transitan a diario más de 100 vecinos de la zona en la que también se encuentran 25 empresas de turismo rural y ganaderos", ha señalado Sánchez, que ha explicado que el acceso de ambulancias, bomberos, clientes de casas rurales, distribuidores o la recogida de leche de las explotaciones ganaderas "se convierte en imposible poniendo en peligro la vida de las personas que no tienen más remedio que utilizarlo".

El socialista ha incidido en que este camino es "fundamental" para los equipos de extinción de incendios forestales o de evacuación en caso de emergencia y ha subrayado que su "absoluto abandono compromete la preservación y seguridad del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada".

"El impacto económico que el estado de esta vía origina es tremendamente negativo para las explotaciones ganaderas, alojamientos rurales y negocios que de una forma respetuosa se ubican en la zona, respetando el entorno natural", ha expuesto.

Sánchez ha abogado por "garantizar unas infraestructuras básicas en un estado adecuado en el medio rural para luchar de forma eficiente contra la despoblación y propiciar una convivencia adecuada entre las personas y el medio natural".

En ese contexto, ha denunciado la "falta de sensibilidad e interés" del gobierno de Moreno Bonilla por el cuidado del Parque de Sierra Nevada y el "desprecio" a unos vecinos que conviven de forma "armoniosa" con el entorno natural.

"Si los camiones de recogida de leche no pueden llegar, las explotaciones ganaderas tendrán que cerrar y sus rebaños de cabras y ovejas dejarán de hacer la labor de limpieza de maleza del monte. Si los turistas no pueden llegar a las casas rurales dejarán de funcionar y se perderá un patrimonio arquitectónico único. Si los agricultores no pueden sacar sus productos, las acequias de careo desaparecerán y con ellas nacimientos y fuentes", ha lamentado.

Por todo ello, Sánchez ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha elevado una iniciativa al Parlamento andaluz sobre este asunto para que el gobierno de Moreno Bonilla acometa el arreglo "urgente" de este camino forestal para dejarlo "en condiciones que garanticen su seguridad y funcionalidad".