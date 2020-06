PSOE-A urge a la Junta el pago de la ayuda de 300 euros a autónomos anunciada "a bombo y platillo"

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en la comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento andaluz, Noelia Ruiz, ha exigido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el "pago inmediato y urgente" de la ayuda de 300 euros a los autónomos y mutualistas andaluces afectados por la crisis del Covid-19, que "llevan dos meses esperando" y que desde el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) anunciaron "a bombo y platillo".

En un comunicado, el PSOE-A ha dado a conocer que el Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que insta a la Junta a abonar esta ayuda, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 15 de abril "con carácter urgente, según publicitaron, para cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como por ejemplo las cuotas de la Seguridad Social".

Una ayuda articulada mediante decreto ley, "sujeta sólo a una declaración responsable, por lo que el retraso en el cobro no tiene justificación alguna", según ha aseverado la parlamentaria socialista.

Noelia Ruiz ha agregado que "de nuevo estamos ante otra medida de Moreno Bonilla que no va más allá de una campaña propagandística, anunciada a bombo y platillo, pero que no se pone en marcha", y al respecto ha lamentado que las medidas anunciadas por el Gobierno andaluz para los trabajadores por cuenta propia, "además de insuficientes, no les están llegando".

Desde el PSOE-A apuntan que la Consejería de Empleo tenía una previsión de 160.000 perceptores, pero "no han llegado a los 70.000, según datos de la consejera en sede parlamentaria, que sigue sin dar explicaciones acerca del retraso en los pagos".

La portavoz socialista ha hecho hincapié, por contraposición, en el "compromiso" del Gobierno de España con los trabajadores, con medidas como la prestación por cese de actividad, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "para evitar el despido masivo o el apoyo financiero en líneas de financiación 'ad hoc' para este momento".

Más de 253.000 autónomos andaluces --el 96% de los que lo han solicitado--, perciben la prestación extraordinaria por cese de actividad, el 18% del total nacional, según expone el PSOE-A, que detalla que la tasa de cobertura en Andalucía es "la segunda mayor de todas las comunidades autónomas", y alcanza "el 44%".