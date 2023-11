PSOE-A urge a la Junta a "recuperar" el impuesto de Patrimonio si el TC rechaza su recurso contra el de grandes fortunas

El diputado del PSOE-A Mario Jiménez defiende una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo).

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha instado este martes al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) a no tardar "ni un minuto" en "recuperar" el impuesto sobre el Patrimonio que acordó bonificar el año pasado si el Tribunal Constitucional (TC) rechaza el recurso de inconstitucionalidad que la Administración andaluza interpuso contra el impuesto a las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno central.

Así lo ha solicitado el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla coincidiendo con el inicio de la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional en cuyo orden del día figuran los recursos, tanto de la Junta de Andalucía como de la Xunta de Galicia, contra el impuesto a las grandes fortunas, sobre lo que se espera que la corte de garantías se pronuncie respaldando el nuevo tributo, como ya hizo al rechazar la impugnación presentada por el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso (PP) en la Comunidad de Madrid.

Mario Jiménez ha emplazado a la Junta a pronunciarse este mismo martes sobre esta cuestión aprovechando la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y desde la premisa de que, "con toda probabilidad", el TC se pronunciará ante el recurso del Gobierno andaluz aplicando la misma doctrina que ya esgrimió frente a la iniciativa de la Comunidad de Madrid y, de esta manera, lo rechace y avale el impuesto a las grandes fortunas como "plenamente constitucional".

Si eso sucede, desde el PSOE-A quieren que la Junta "no tarde ni un minuto en llevar al Parlamento una ley que recupere un impuesto --en alusión al de Patrimonio-- que le ha ahorrado a los más ricos de esta tierra 107 millones de euros" que no han ido así a parar a "financiar las políticas públicas en Andalucía", según ha criticado Mario Jiménez, que ha denunciado que "eso sí que es romper la igualdad, y no los discursos de odio y los argumentarios que manda" el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y "que repite como un papagayo el presidente de la Junta de Andalucía".

En esa línea, el representante socialista ha instado a la Junta a que, "de manera inmediata" tras el pronunciamiento del TC, "recupere ese impuesto como una fuente de ingresos para financiar los servicios públicos en Andalucía", y ha añadido que sería "un acto de justicia poética y social que esos 107 millones de euros del impuesto de las grandes fortunas que regaló de manera indecente el gobierno de la derecha a los más ricos de esta tierra para que dejaran de contribuir con sus impuestos sirvan, ya que vienen de financiar el patrimonio especialmente inmobiliario de las grandes fortunas andaluzas, para financiar, entre otras cosas, el que los jóvenes andaluces pudieran acceder a una vivienda en Andalucía".