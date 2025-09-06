PSOE-A urge a Moreno a dar "marcha atrás" a su "deriva privatizadora" de la FP en Andalucía

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización adjunto del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha exigido este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que dé "marcha atrás" a la "deriva privatizadora" de la Formación Profesional (FP) que, además, "afecta sobre todo a los módulos con más empleabilidad, como Informática".

Así lo ha expresado Alejandro Moyano en un comunicado en el que ha advertido además de que, si Moreno y el Gobierno del PP-A que preside "no dan marcha atrás", la "alternativa está preparada" con la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, "como presidenta" del Ejecutivo andaluz.

"Con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía, que lo será muy pronto, la FP volverá a ser la joya de la corona y volveremos a tener esa cuota de plazas públicas para que todos y todas puedan desarrollarse profesional y vitalmente en nuestra tierra", ha declarado Alejandro Moyano en esa línea.

Además, el portavoz socialista ha señalado que con el "desmantelamiento premeditado por parte del PP de las plazas públicas en la Formación Profesional, se está fomentando el crecimiento de la FP privada".

De este modo, ha subrayado que la FP privada "ha crecido en Andalucía un 80%, mientras que la pública apenas alcanza un crecimiento del 1%", y ha lamentado que "no haya plazas públicas para muchos de los módulos de Formación Profesional, pero que sí haya plazas privadas".

CON EL PP-A "ES INVIABLE UNA FP PÚBLICA"

"Es un embudo lo que han creado de pocas plazas públicas y una autopista de muchos carriles hacia la Formación Profesional privada", ha criticado Alejandro Moyano, para quien, "desde luego", con Moreno y el PP-A en el Gobierno de la Junta "es inviable una Formación Profesional pública".

Moyano ha señalado cuál es el modo de "operar" de Moreno con el "desmantelamiento" de las plazas públicas, y al respecto ha señalado que una familia andaluza, "cuando tiene la ilusión en su casa de que un hijo o hija quiera cursar un módulo de informática, intenta que lo curse en la FP pública y, si no hay, tiene dos opciones: o truncarle los sueños a ese niño o niña, o endeudarse para poder ir a una FP privada".

En esa línea, el dirigente socialista ha sostenido que "lo que quieren" desde el Gobierno del PP-A, "bajo el mantra de modernizar la Formación Profesional", es "privatizarla y hacer un muro de desigualdad entre muchos andaluces", tras lo que ha avisado de que "desde el PSOE-A lo tenemos claro" y, con los socialistas en el Ejecutivo andaluz, "esto no va a ocurrir", ha sentenciado Alejandro Moyano.