PSOE-A urge a Moreno a dejar de "dar vueltas" porque "no hay motivo" para no renovar a los 12.000 sanitarios de refuerzo

SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que deje "de dar vueltas" en relación a la continuidad de los 12.000 profesionales sanitarios que se incorporaron al sistema público andaluz como refuerzo frente a la pandemia de Covid-19 y cuyos contratos vencen el próximo 31 de diciembre, porque "no hay ningún motivo" para no renovarlos, según ha aseverado.

Así lo ha manifestado Ángeles Férriz en una rueda de prensa en el Parlamento después de que el consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, señalase este pasado martes que las consejerías de Salud y de Hacienda estaban trabajando para buscar el "encaje" que permitiera dar continuidad a los contratos de estos sanitarios, que era el "empeño" que alberga la Junta, según añadió.

La portavoz socialista ha replicado que el Gobierno de Juanma Moreno "puso de patitas en la calle a 8.000 sanitarios" contratados también como refuerzo frente a la pandemia, y ha criticado que "todavía están mareando" desde la Junta para ver "qué tipo de contratos van a hacer" a esos profesionales y "si contratan a todos o a una parte".

Al hilo, ha aseverado que, "si tenemos carencias" en la sanidad pública andaluza con esos 12.000 profesionales "dentro del sistema, imagínense si prescindimos de algunos de ellos", tras lo que ha enfatizado que le "vamos a arrancar al Gobierno de la Junta la estabilidad y el compromiso del contrato" de esos trabajadores, al respecto de lo cual ha subrayado que la Administración andaluza va a contar el año que viene con más de 45.000 millones de euros en el Presupuesto "más cuantioso y expansivo de la historia" de la autonomía, por lo que ha cuestionado que con ese dinero no haya "para mantener a 12.000 sanitarios en condiciones laborales dignas".

En esa línea, ha manifestado que "está claro que el Gobierno de la Junta, si permite que cualquiera de esos 12.000 contratos se rompan", incurrirá en "una responsabilidad que vamos a poner encima de la mesa, porque no hay ningún motivo para no mantenerlos".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD ANDALUZA

Por otro lado, Ángeles Férriz ha insistido en criticar la situación actual de la sanidad andaluza, y al respecto ha señalado que los andaluces no entienden que "se derive dinero a la privada para aminorar las listas de espera" y eso "no haya ocurrido", así como ha aludido a las movilizaciones del pasado sábado en las que "miles de personas" se manifestaron porque "su sistema público sanitario ya no funciona".

En esa línea, ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a "escuchar a los profesionales" y a que "salve el sistema sanitario", así como a que "deje de despreciar la voz de la ciudadanía andaluza" y a quienes se movilizan en la calle "porque no pueden más y necesitan mejor sanidad pública".

Férriz ha reivindicado la posición de partido de oposición "útil" que quiere adoptar en esta legislatura el PSOE-A "desde primera hora", y al respecto ha destacado que recientemente presentó una interpelación y una moción posterior con una propuesta de paquete de medidas para mejorar el sistema sanitario y "evitar el destrozo" que, en su opinión, está cometiendo la Junta con el mismo, y ha lamentado que por parte del Gobierno andaluz "prácticamente echaron la moción a la basura", al igual que hacen con "casi todas las propuestas" socialistas, según ha criticado.

En esa línea, Ángeles Férriz ha acusado al Gobierno del PP-A de aplicar un "rodillo" con su mayoría que "empieza a parecerse a una mayoría absolutísima en la que no escuchan a nadie y no se sientan con nadie", según ha denunciado.