PSOE-A urgirá esta semana a la Junta desde el Parlamento una estrategia "eficaz" frente al Virus del Nilo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 29 de mayo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno de la Junta que reconozca "expresamente" el "fracaso" de su política "desarrollada hasta la fecha frente al Virus del Nilo Occidental", por "su carácter improvisado, insuficiente, reactivo y descoordinado", y que la sustituya "de forma inmediata por una estrategia pública estructural, eficaz y territorialmente equitativa".

Así se recoge en esta PNL, consultada por Europa Press, en la que el Grupo Socialista plantea que dicha estrategia que reclama a la Junta "integre el Virus del Nilo Occidental de forma permanente en las estrategias y planes del Sistema Sanitario Público de Andalucía como problema estructural de salud pública, más allá de su consideración como plaga estacional".

De igual modo, desde el PSOE-A plantean que la Junta "refuerce el sistema de vigilancia epidemiológica, entomológica y veterinaria, especialmente durante los meses de mayor riesgo, en coordinación con los municipios afectados", así como que "incremente las campañas de desinsectación en zonas vulnerables, incluyendo tratamientos larvicidas también en invierno en humedales y zonas agrícolas".

Asimismo, la PNL socialista quiere que el Parlamento inste a la Junta a aplicar una estrategia frente al Virus del Nilo Occidental que "garantice el apoyo técnico, económico y logístico a los ayuntamientos, especialmente los más afectados, para que puedan desarrollar planes locales de control del vector".

También el Grupo Socialista quiere reclamar que el Gobierno de la Junta "incluya en los Presupuestos de la comunidad autónoma una partida específica, dotada con financiación suficiente y estable, destinada a las actuaciones directas que corresponda ejecutar" a la administración andaluza frente al Virus del Nilo Occidental, así como a "establecer líneas de financiación finalista para los municipios en riesgo o en situación de alerta, con especial atención a aquellos con menor capacidad económica y de gestión, a fin de garantizar su capacidad operativa ante este problema de salud pública".

Que la Junta "desarrolle campañas de concienciación y prevención ciudadana, informando sobre medidas de autoprotección, síntomas del virus y canales de actuación", es otra de las reivindicaciones del PSOE-A en esta iniciativa que, asimismo, propone que el Gobierno andaluz "refuerce la coordinación interdepartamental entre salud, medio ambiente, agricultura y administración local, creando una mesa permanente de trabajo entre Junta, diputaciones y municipios afectados, para coordinar estrategias, compartir información y evaluar resultados".

Igualmente, el PSOE-A quiere instar desde el Parlamento a la Junta a que "impulse la investigación científica sobre el virus y su vector, en colaboración con universidades e institutos públicos", así como a que "garantice el seguimiento médico, psicológico y social de las personas afectadas, especialmente aquellas que presentan secuelas, asegurando el acceso a atención especializada".

Y, finalmente, la iniciativa socialista quiere que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a que "evalúe de forma pública y transparente las políticas aplicadas hasta la fecha, elaborando un informe independiente sobre la gestión del Virus del Nilo, que incluya un análisis crítico de errores, omisiones, carencias de planificación y lecciones aprendidas, con el objetivo de evitar que tragedias como las vividas vuelvan a repetirse en Andalucía".

PSOE-A REPROCHA "PASIVIDAD" A LA JUNTA

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, el Grupo Socialista subraya que el Virus del Nilo Occidental (VNO) "no es una amenaza nueva ni imprevisible", ya que, "desde 2020, cuando se confirmaron los primeros casos en humanos en Andalucía", esta comunidad "ha padecido sucesivos brotes con un saldo dramático" de "decenas de personas hospitalizadas, secuelas neurológicas graves y varios fallecimientos" de personas que "podrían haberse salvado con una respuesta institucional adecuada".

En esa línea, el Grupo Socialista reprocha en esta iniciativa "pasividad" a la Junta frente a lo que define como "grave amenaza estructural para la salud pública, que exige rigor técnico, previsión política y recursos suficientes", y critica que el Gobierno andaluz, aunque "aprobó en 2024 un Programa de Vigilancia y Control de Vectores (PEVA), ha descargado la mayor parte del peso de la actuación en los ayuntamientos más expuestos, muchos de los cuales carecen de los medios necesarios".

"La respuesta autonómica ha sido deficiente", denuncia en esa línea la iniciativa del PSOE-A, que sostiene que el citado Programa de Vigilancia y Control de Vectores "ha resultado ineficaz, sin capacidad real de anticipación ni adaptación al escenario actual de cambio climático, que prolonga y adelanta la temporada de transmisión".

"No puede morir nadie más por culpa de la inacción de la Junta de Andalucía. No puede seguir recayendo exclusivamente en los municipios la responsabilidad de afrontar una amenaza sanitaria que es de alcance autonómico", asevera la iniciativa socialista, que considere "urgente" cuestiones como "reconocer el Virus del Nilo Occidental como un problema estructural de salud pública, y no como una mera contingencia estacional", así como "implementar medidas integrales, sostenidas y coordinadas, que combinen vigilancia científica, intervención vectorial, seguimiento sanitario y cooperación institucional".

El Grupo Socialista parte de la premisa para justificar esta PNL de que "la política seguida hasta la fecha por el Gobierno andaluz en esta materia" ha sido "claramente insuficiente, descoordinada y tardía", basada "en la improvisación, la descarga de responsabilidades sobre los municipios y la falta de liderazgo autonómico", y "es hora de abandonar la inacción", porque "Andalucía no puede permitirse más errores ni más vidas truncadas por la falta de una estrategia pública a la altura del reto al que se enfrenta esta tierra", según concluye el PSOE-A para justificar su iniciativa.