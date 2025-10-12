El PSOE valora la "apuesta" del Gobierno por "modernizar las comunicaciones de la provincia" de Granada

GRANADA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha subrayado este domingo la "apuesta" del Gobierno de España por "modernizar las comunicaciones de la provincia", tras conocerse dos "hitos" recientes impulsados por el Ministerio de Transportes, como es la adjudicación del último tramo de la Variante de Loja y la licitación del estudio informativo para el acondicionamiento de la carretera N-432, entre Puerto Lope y Cuesta de Velillos.

El secretario de Política Institucional del PSOE de Granada, Nazario Montes, ha calificado en una nota ambos anuncios como "avances muy relevantes que consolidan la transformación de las infraestructuras granadinas y responden a necesidades largamente demandadas".

En conjunto, ambos anuncios suponen una inversión pública que supera los 284 millones de euros, lo que refleja, según Montes, "la magnitud del compromiso del Gobierno con la modernización de las infraestructuras" y que, además, "generarán empleo, dinamizarán la economía y reforzarán la competitividad de la provincia".

En relación con la Variante de Loja, el socialista ha remarcado que "todos sus tramos están ya adjudicados, en obras o concluidos", y ha resaltado "el esfuerzo del Gobierno de España para que Granada disponga de un AVE de primera, en condiciones óptimas de velocidad, seguridad y competitividad".

"Esta actuación deja atrás definitivamente el trazado decimonónico con el que el PP castigó a nuestra provincia y, además, mejora el futuro Corredor Ferroviario Mediterráneo, reduciendo los tiempos de viaje y aumentando las posibilidades de conexión con otros territorios", ha añadido.

Por otro lado, Montes ha valorado la licitación del estudio informativo para la mejora de la N-432, una carretera que une Granada y Córdoba y "vertebra un corredor con más de 350.000 habitantes".

"Este paso permitirá modernizar una vía muy transitada y con alto volumen de tráfico pesado. Se trata de mejorar la seguridad, la fluidez y la calidad de las comunicaciones en una zona clave para la actividad económica y la movilidad", ha indicado el representante socialista.

Ha incidido en destacar que "estas dos actuaciones demuestran que el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando con planificación, impulsando infraestructuras que fortalecen la cohesión de la provincia y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía".

"Granada avanza cuando se planifica con visión de futuro y cuando las inversiones se traducen en obras y proyectos reales, no en promesas vacías como nos tiene acostumbrados (el presidente de la Junta, Juanma) Moreno Bonilla", ha concluido el representante del PSOE granadino.