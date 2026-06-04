PSOE valora "el avance decisivo" dado por la CHG para lograr regar con el agua de la presa de Siles (Jaén)

Presa de Siles - CHG

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha valorado el "avance decisivo" que ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a las concesiones de riego de la presa de Siles, inaugurada hace once años, pero cuyos recursos todavía no están regularizados para el riego.

El coordinador del Grupo Parlamentario, Jose Latorre, ha destacado que "muy pronto podrá culminar el proceso de regularización de los regadíos" una vez que se ha aprobado el acceso a las concesiones a siete comunidades de regantes.

"Un Gobierno socialista construyó la Presa de Siles en su práctica totalidad y un Gobierno socialista va a impulsar el aprovechamiento del agua para el riego", ha dicho Latorre en un comunicado. Ha añadido que ha sido un proceso "tremendamente complejo" como consecuencia de las duplicidades detectadas, aunque la CHG ha realizado "un gran trabajo" para superar los obstáculos.

A partir de ahora, se procederá ya a la tramitación individualizada de las concesiones para cada comunidad de regantes. Ha indicado que en la presa de Siles se han visto dos maneras de actuar. Por un lado, la del PSOE, que "ha tenido que desplegar un trabajo serio, riguroso y exhaustivo para culminar las concesiones de riego".

Frente a ello, se ha referido a la manera del PP, que "no ha aportado nada en este proyecto, salvo mentiras, promesas incumplidas y manipulaciones para poner palos en las ruedas y sembrar la alarma y la crispación entre los agricultores y vecinos de la zona".

Por otro lado, el senador socialista también ha valorado que la CHG esté impulsando once obras de emergencia en la provincia para reparar los daños de las borrascas, con una inversión de seis millones de euros. Entre las intervenciones que ya están en ejecución, se encuentran los trabajos en la propia presa de Siles, así como en el Giribaile, el Guadalmena y en el Víboras-Quiebrajano, entre otras.