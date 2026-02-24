PSOE-A valora las iniciativas de Montero sobre vivienda, ayudas y hablas andaluzas y subraya que "cumple lo que promete"

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha valorado este martes los compromisos que ha asumido la secretaria general del partido y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, en materia de vivienda, de ayudas para paliar los daños por los últimos temporales registrados en Andalucía, y en defensa de las hablas andaluzas.

Alejandro Moyano ha abordado estas cuestiones en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha repasado algunos de los anuncios que la dirigente socialista realizó en el acto que con motivo del día de Andalucía que se celebra el 28 de febrero protagonizó el pasado sábado en Jaén.

En materia de vivienda, el representante del PSOE-A ha subrayado que los andaluces son "los jóvenes que se emancipan a mayor edad" en España, con más de 30 años de media de edad, y, "con este panorama, el Gobierno de la Junta de Andalucía" que preside Juanma Moreno "tiene guardados en un cajón desde el año 2020" hasta "1.600 millones de euros sin ejecutar", según ha criticado Alejandro Moyano.

"Si esto nos parece una barbaridad, aún más nos parece" que el Gobierno del PP-A "se dedique a boicotear lo que llega de otras administraciones", según ha agregado Alejandro Moyano, que ha acusado a la Junta de "boicotear" la iniciativa del Bono Joven de Alquiler que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras tildar de "incomprensible que haya jóvenes que hayan tenido la capacidad de acceder a esa prestación desde el año 2022" y, "a día de hoy, cuatro años después, todavía no hayan recibido un euro", Moyano ha subrayado que para el PSOE-A "el derecho a la vivienda es el quinto pilar del Estado del bienestar, mientras que para Moreno Bonilla es un negocio".

Al hilo, ha explicado que este martes se ha reunido con representantes de Juventudes Socialistas de Andalucía "para impulsar políticas prioritarias para nuestra tierra", entre las que figura la vivienda, según ha subrayado antes de destacar que, en esta materia, María Jesús Montero "se ha comprometido a que, cuando sea presidenta de la Junta de Andalucía, va a derribar ese muro" que actualmente afecta a los "jóvenes andaluces" y que "les impide acceder a una vivienda".

Así, ha subrayado que una de las "primeras medidas" que tiene previsto adoptar Montero si es investida como presidenta de la Junta tras las elecciones autonómicas de este año "será derogar la Ley de Vivienda" del Gobierno de Moreno, que es "una alfombra roja a la especulación", según ha denunciado Moyano.

Además, ha indicado que el hipotético Gobierno que conformase Montero piensa poner en marcha el denominado Plan Entrada Cero, con un Fondo Público de Emancipación Juvenil, para dar la posibilidad a los jóvenes de acceder a una vivienda, y "que ese 20% de entrada te lo dé la Junta de Andalucía y tengas que devolverlo cuando pagues la vivienda sin ningún tipo de interés".

Ha apuntado además que, en relación a la vivienda protegida, el PSOE-A se compromete a "asegurar un 20% menos de precio para la adquisición" de la misma en Andalucía, para lo cual quieren poner "a disposición suelo público con acuerdos con todos los ayuntamientos" de la región, "extrapolando el ejemplo de Dos Hermanas", gobernado por el PSOE, según ha añadido.

De igual modo, ha subrayado que la candidata socialista a la Junta se ha comprometido a "construir 100.000 viviendas protegidas" y a "triplicar la inversión de la Junta de Andalucía actualmente hasta llevarla al 1% del PIB andaluz", así como promete "ejecutar el 100% del presupuesto en materia de vivienda" que tiene la administración autonómica, ha añadido.

De igual modo, Alejandro Moyano ha querido dejar claro que si Montero es presidenta, la Junta va a "aceptar, como no puede ser de otra forma, la condonación de la deuda andaluza", por importe de "19.000 millones de euros", ofrecida por el Ministerio de Hacienda, así como "la financiación extra de casi 6.000 millones de euros anuales que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa", y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "mandatado" por la dirección nacional del PP, "se ha negado a aceptar", aunque sea "bueno para Andalucía", según ha apostillado.

AYUDAS POR EL TEMPORAL

Por otro lado, Alejandro Moyano ha valorado la visita que este pasado lunes realizó María Jesús Montero a Grazalema (Cádiz), cumpliendo su promesa de estar en dicho municipio que fue desalojado por el temporal este invierno "cuando el que está solamente para la foto desapareciera" de allí, y ha destacado que, desde la localidad, la también vicepresidenta primera del Gobierno anunció que el Ejecutivo central "va a poner para las personas afectadas una cantidad económica importante que empezará a llegar ya, a partir de la semana que viene", al igual que autónomos y empresarios "empezarán a recibir ayudas a partir" de marzo.

El representante del PSOE-A ha contrapuesto los "7.000 millones de euros" que ha comprometido el Gobierno central "para la reconstrucción después del 'tren de borrascas'" que ha sufrido Andalucía, con el montante vinculado al decreto de ayudas aprobado por la Junta, de unos 1.700 millones de euros, y ha pedido a la Junta "seriedad, menos 'fotitos' y más hechos, más presupuestos y más actuación sincera, real y comprometida" con Andalucía.

HABLAS ANDALUZAS

Finalmente, Alejandro Moyano ha valorado la iniciativa que también anunció Montero el pasado sábado para "defender, impulsar y proteger las hablas andaluzas por ley".

El dirigente socialista ha subrayado que las hablas andaluzas son "una parte esencial de nuestra identidad cultural y algo esencial como pueblo", desde la premisa de que "hablar andaluz no es un error de dicción ni hablar mal español", sino que "el andaluz es el habla más rica del castellano, como demuestra su importante influencia en toda América Latina".

"Las hablas andaluzas también forman parte del talento y del orgullo andaluz, pero el acento andaluz sigue, por desgracia, asociado a la incultura y es objeto de burla", según ha abundado Alejandro Moyano, que ha remarcado que, por ello, desde el PSOE-A quieren "reconocer, proteger y dignificar por ley las hablas andaluzas, porque forman parte de nuestras raíces y nuestra identidad como pueblo", según ha zanjado.